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Политика

СМИ опубликовали российский меморандум о прекращении войны

2 минуты чтения 19:51 | Обновлено: 20:13

ТАСС опубликовал российскую версию меморандума, которую делегация России предложила Украине 2 июня на прошедших в Стамбуле переговорах. Из документа следует, что Россия потребовала вывода украинских войск с территории четырех аннексированных регионов Украины, проведения выборов и гарантий отсутствия иностранных войск на территории страны в качестве условий для заключения мирного соглашения.

Также Россия потребовала расторгнуть все международные договоры, которые нарушают принцип нейтралитета Украины, и гарантировать русскому языку статус официального. Российские власти готовы подписать мирный договор только после отвода войск и проведения выборов.

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Российские власти требуют от Украины признать аннексию Крыма, а также Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Численность ВСУ и Нацгвардии Украины, по мнению Кремля, должна быть ограничена. В тексте меморандума не содержится конкретного предложения по их предельной численности.

Москва требует от Украины отказаться от любой передислокации войск кроме их вывода с территории регионов, которая Россия считает вошедшими в свой состав, прекратить поставки иностранной помощи, а также начать процесс демобилизации. Для обеспечения сохранения режима огня Россия предлагает создать двусторонний центр мониторинга, участие в его работе представителей других государств или международных организаций не упоминается.

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Россия согласна на взаимное освобождение политических заключенных и удерживаемых гражданских лиц и требует отмены режима военного положения, действующего на территории Украины. 30-дневный режим прекращения огня Россия готова соблюдать только после подписания совместного меморандума и начала отвода подразделений ВСУ. Мирный договор Кремль отказывается парафировать до проведения выборов в Украине.

Новый раунд переговоров между Россией и Украиной прошел 2 июня в Стамбуле, встреча длилась более часа. Украинская делегация заявила о договоренности об обмене телами погибших в формате «6000 на 6000», глава делегации России Владимир Мединский заявил о том, что тела будут выданы Украине в одностороннем порядке. Для выполнения этого пункта стороны согласились соблюдать режим прекращения огня на отдельных участках фронта. Делегации также анонсировали новый обмен военнопленными и рассказали о переговорах по возвращению вывезенных украинских детей.

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