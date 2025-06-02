EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

В центре Иркутска второй день пытаются поймать рысь

2 минуты чтения 10:41

Полиция Иркутска предупредила местных жителей, что накануне в Октябрьском районе города около улиц Дальневосточная и Байкальская, а также на Киевской улице заметили рысь, которую теперь пытаются поймать. Об этом сообщается в телеграм-канале иркутского МВД.

В сообщении жителей Иркутска призвали соблюдать личные меры безопасности в случае встречи с животным. Полицейские напомнили, что обычно рысь не вступает в контакт с людьми, однако она может быть опасной.

Я разочаровался в Европе и переехал в Японию
Я разочаровался в Европе и переехал в Японию
Я прожил два года в Барселоне и переехал в Токио. Здесь дешевле и безопаснее, а люди спокойнее, чем в Испании
Общество8 минут чтения

«Полицейские оказывают содействие профильным службам. Граждан призывают не пытаться поймать потенциально опасное хищное животное самостоятельно, не провоцировать его, не пытаться снять на видео или фото», — сказано в пресс-релизе.

В полиции отметили, что рысь может проявить агрессию, если почувствует угрозу для себя. В связи с этим жителей Иркутска попросили сохранять спокойствие, не паниковать и не делать резких движений в случае встречи с рысью. Кроме того, в МВД посоветовали не кормить и не пытаться привлечь внимание рыси, а также следить за детьми и домашними животными, чтобы они не приближались к хищнику.

Дочь больше 20 лет ждала, пока полиция раскроет смерть ее матери
Дочь больше 20 лет ждала, пока полиция раскроет смерть ее матери
Оказалось, убийца был ближе, чем она думала
Криминал7 минут чтения

В октябре прошлого года сообщалось, что в Пензенской области лесничий застрелил истощенного медвежонка, который вышел из леса к людям. Минсельхоз тогда заявил, что животное возрастом меньше года проявляло агрессию и не боялось людей, тем самым создавая «угрозу для местных жителей». Чиновники утверждали, что при попытке поймать медвежонка он получил травмы, не совместимые с жизнью. После этого зоозащитники потребовали от Генпрокуратуры проверить действия Минсельхоза.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я разочаровался в Европе и переехал в Японию
Общество
Я разочаровался в Европе и переехал в Японию
Я прожил два года в Барселоне и переехал в Токио. Здесь дешевле и безопаснее, а люди спокойнее, чем в Испании
00:01
Дочь больше 20 лет ждала, пока полиция раскроет смерть ее матери
Криминал
Дочь больше 20 лет ждала, пока полиция раскроет смерть ее матери
Оказалось, убийца был ближе, чем она думала
17:00 1 июня
Самая вымирающая страна в мире
Мир
Самая вымирающая страна в мире
Она платит деньги за рождение детей и страдает от традиционных ценностей. Россия может повторить этот опыт
00:01 1 июня
Древнерусский осколок на севере США
Мир
Древнерусский осколок на севере США
Им пришлось бежать из России ради сохранения своей культуры и традиций. Теперь они теряют их на Аляске
17:00 31 мая
Как Российская империя легализовала проституцию
Общество
Как Российская империя легализовала проституцию
Бордели платили налоги, а десятки тысяч женщин оставили без паспорта и поставили на учет. Вот как это было
00:01 31 мая
Журналистка легла в психиатрическую клинику ради репортажа
Мир
Журналистка легла в психиатрическую клинику ради репортажа
Это сделало ее настоящей звездой. Вот что она там увидела
16:00 30 мая
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования