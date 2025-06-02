В центре Иркутска второй день пытаются поймать рысь

Полиция Иркутска предупредила местных жителей, что накануне в Октябрьском районе города около улиц Дальневосточная и Байкальская, а также на Киевской улице заметили рысь, которую теперь пытаются поймать. Об этом сообщается в телеграм-канале иркутского МВД.

В сообщении жителей Иркутска призвали соблюдать личные меры безопасности в случае встречи с животным. Полицейские напомнили, что обычно рысь не вступает в контакт с людьми, однако она может быть опасной.

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«Полицейские оказывают содействие профильным службам. Граждан призывают не пытаться поймать потенциально опасное хищное животное самостоятельно, не провоцировать его, не пытаться снять на видео или фото», — сказано в пресс-релизе.

В полиции отметили, что рысь может проявить агрессию, если почувствует угрозу для себя. В связи с этим жителей Иркутска попросили сохранять спокойствие, не паниковать и не делать резких движений в случае встречи с рысью. Кроме того, в МВД посоветовали не кормить и не пытаться привлечь внимание рыси, а также следить за детьми и домашними животными, чтобы они не приближались к хищнику.

В октябре прошлого года сообщалось, что в Пензенской области лесничий застрелил истощенного медвежонка, который вышел из леса к людям. Минсельхоз тогда заявил, что животное возрастом меньше года проявляло агрессию и не боялось людей, тем самым создавая «угрозу для местных жителей». Чиновники утверждали, что при попытке поймать медвежонка он получил травмы, не совместимые с жизнью. После этого зоозащитники потребовали от Генпрокуратуры проверить действия Минсельхоза.