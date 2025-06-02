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Общество

Мошенники начали использовать игрушки Labubu для кражи аккаунтов в Telegram

2 минуты чтения 10:48

Злоумышленники начали использовать популярные игрушки Labubu в новой мошеннической схеме для кражи аккаунтов в мессенджере Telegram. Об сообщает РИА «Новости», ссылаясь на экспертов компании F6.

Они рассказали об обнаружении нескольких телеграм-ботов, действующих под видом розыгрышей популярных игрушек. «Под предлогом получения подарка в виде Labubu за отзыв бот предлагает поделиться своим контактом, а затем ввести поступивший код от Telegram под предлогом учета как «уникального пользователя». На самом деле это код доступа в аккаунт», — сообщили в компании.

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Также специалисты F6 нашли несколько аккаунтов и ботов в мессенджере, которые якобы занимаются продажей игрушек Labubu, но после перевода денег эти «продавцы» просто перестают выходить на связь. 

Ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection F6 Евгений Егоров рассказал, что мошенники используют для своих схем практически любую модную новинку, которая вызвала ажиотаж и пользуется высоким спросом. В случае с игрушками, по его словам, особенно уязвимыми для мошенников становятся дети.

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29 мая запретить продажу и распространение игрушек Labubu в России призвала сенатор от аннексированного Севастополя и зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева.

Она заявила, что игрушки этой марки похожи на монстров и могут навредить психике детей, вызвав у них чувство страха. «У нас совершенно точно есть много производств, которые производят добрые, хорошие игрушки, которые нужны детям и которые нужно покупать», — заявила сенатор.

Официально игрушки Labubu в России не продаются, однако их можно приобрести на российских онлайн-маркетплейсах. По данным пресс-службы Wildberries, в марте россияне заказали меньше ста таких кукол, а за первые двадцать дней мая — почти восемь тысяч, потратив на Labubu около семи миллионов рублей.

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