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СМИ: принц Гарри хотел сменить фамилию

2 минуты чтения 20:21

Принц Гарри рассматривал возможность изменения своей фамилии на девичью фамилии матери «Спенсер», этот шаг мог коснуться и его детей, принца Арчи и принцессы Лилибет. Об этом со ссылкой на близкого к Гарри человека сообщает британский таблоид Daily Mail.

Журналисты отмечают, что Гарри советовался по этому поводу с братом покойной матери Чарльзом Спенсером, но тот отговорил мужчину от данного решения из-за возможных юридических сложностей, которые в материале называются «непреодолимыми». Сейчас дети Гарри продолжают носить королевскую фамилию «Маунтбеттен-Виндзор».

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Источники Daily Mail отмечают, что сохранение фамилии «Маунтбеттен» считает принципиально важным король Великобритании Карл III из-за влияния графа Луиса Маунтбеттена, наставника его отца принца Филиппа. Изменение фамилии его внучки Лилибет, как утверждают журналисты, могло бы стать особенно болезненным для монарха.

В тексте отмечается, что британское законодательство позволяет использовать новую фамилию и без прохождения формальной процедуры ее изменения. Однако узаконить этот факт предстоит при замене паспорта или водительских прав. Также Daily Mail сообщает, что недавно жена Гарри, Меган Маркл, во одной из серий шоу «С любовью, Меган», вышедшего на платформе Netflix, настояла на использовании титула «Сассеская» вместо фамилии и заявила, что это очень важно для семьи.

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Ранее британские журналисты заявили о том, что Карл III не общается с Гарри из-за опасений, что подробности их разговора не останутся конфиденциальными. «Как вы можете вести приватный и деликатный разговор, когда знаете, что в течение нескольких часов он попадет в специальный выпуск новостей?» — рассказал журналистам близкий друг Карла, пожелавший сохранить анонимность.

Сам Гарри считает, что отец избегает общения из-за судебного разбирательства, в ходе которого принц настаивал на сохранении права на повышенный уровень обеспечения безопасности для своей семьи на территории Великобритании, в котором ему отказали чиновники. Гарри проиграл этот процесс и во время интервью намекнул на тяжелое состояние здоровья Карла III.

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