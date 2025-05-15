Россияне рассказали о своих доходах с подработок

Каждый второй россиянин подрабатывают помимо основной работы, чаще всего подрабатывают мужчины. Согласно результатам исследования «Авито», в среднем подработка приносит россиянам дополнительные 20% к доходу, пишет РБК.

В исследовании приняли участие более восьми тысяч совершеннолетних россиян. Почти треть респондентов (30%) признались, что только задумываются о подработке — чаще это женщины (34% против 25% среди мужчин). Лишь 20% заявили, что не планируют искать дополнительный источник дохода.

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43% опрошенных утверждают, что получают дополнительные 10% от подработок, 36% россиян — от 11 до 30%, еще 13% — до 50%, а оставшиеся 8% работников зарабатывают более 50% к доходу.

Аналитики выяснили, что мужчины чаще подрабатывают в строительстве (25%), производстве (14%), доставках и грузоперевозках (14%), IТ (13%), а также в сфере охраны и безопасности (9%). Среди женщин наиболее популярны подработки в онлайн-торговле (11%), образовании (11%), бухгалтерии (9%), клининге (9%) и ритейле (8%).

Самыми востребованными стали подработки, которые не требуют специальных навыков и легко совмещаются с основной занятостью. Молодежь (18–24 года) чаще зарабатывает в IT — в техподдержке, наборе текста и других смежных направлениях. Среди россиян от 25 до 54 лет наиболее востребованы строительные подработки (в среднем 16%). В возрасте 55–64 лет чаще выбирают бухгалтерию и финансы (10%), а респонденты старше 65 лет нередко подрабатывают в сфере образования и науки (15%).

По данным «Авито», две трети россиян, которые подрабатывали в течение последнего года, продолжают регулярно брать заказы. Из них 35% делают это несколько раз в неделю, 20% — раз в неделю, а 11% — ежедневно.

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