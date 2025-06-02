СМИ рассказали о барных привычках зумеров

Посещающие бары зумеры отказываются от традиционных практик «открытого счета» и предпочитают сразу оплачивать все свои напитки, чтобы не потратить лишние деньги. Это помогает им лучше контролировать себя, но вызывает недовольство владельцев заведений и барменов, сообщает The New York Times.

Молодые люди считают, что напитки нужно оплачивать сразу после заказа, и не видят проблемы в том, чтобы потратить на это лишние 10 секунд своего времени, отмечают журналисты. Опрошенные ими зумеры отметили, что так гораздо легче укладываться в установленные лимиты по тратам, чем пытаться уследить за всеми потенциальными расходами по еще не закрытому счету.

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Практика «открытого счета» включает в себя возможность постоянного добавления новых напитков к уже сделанному заказу, оплата всех позиций происходит в момент, когда человек готов покинуть заведение. Бары могут потребовать предоставить данные банковской карты, чтобы самостоятельно списать деньги, если человек забудет заплатить заказ.

Владельцы баров несут убытки от новой привычки зумеров, сообщает The New York Times. Постоянные оплаты каждого напитка по отдельности приводят к росту отчислений заведений банкам за проведенные транзакции, комиссии за которые значительно выросли за последние несколько лет. В тексте отмечается, что эти расходы в итоге приводят к росту цен в барах.

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Жалуются на зумеров и бармены. Они отмечают, что им приходится тратить больше времени на проведение транзакций вместо приема других заказов и их приготовления. Журналисты отмечают, что отказ зумеров от наличных денег и распространение приложений для мобильных платежей приводят в итоге к уменьшению общей суммы чека.

The New York Times со ссылкой на данные научных исследований отмечает, что зумеры употребляют меньше алкоголя, чем другие поколения. Из-за этого, как ранее сообщали журналисты, начинают меняться и другие устоявшиеся традиции, например, девичники, которые обычно сопровождались большим количеством алкоголя.