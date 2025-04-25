Зумеры и миллениалы нашли замену стриптизерам и алкоголю на девичниках

Современные молодые женщины, собирающиеся выходить замуж, начали отказываться от традиционного способа организации девичников с большим количеством алкоголя и мужчинами-стриптизерами, сообщает The Independent.

Вместо этого они все чаще предпочитают спокойные встречи с подругами и родственниками в загородном доме с походами, йогой по утрам, массажами и готовкой. Журналисты назвали такие девичники встречами в стиле «Дзен до». «Люди действительно занимаются благополучием, а не большой попойкой», — рассказала преподаватель йоги, которую все чаще приглашают вести девичники.

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The Independent отмечает, что этот тренд распространяется даже в США, где шумные девичники в «традиционном» стиле являются культурной особенностью. Причин, по мнению журналистов, может быть несколько. Одна из ключевых — сокращение потребления алкоголя среди поколения Z. В 2023 году, по данным Nielsen, 45% опрошенных зумеров старше 21 года из Англии признались, что никогда не пили алкоголь. Журналисты отмечают, что подтверждение этого тренда можно найти в увеличивающемся количестве ассортимента безалкогольных напитков, который предлагают в барах.

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В тексте также отмечается, что желание провести более спокойный девичник может быть связано и со сложностью организации самой свадьбы. Из-за этого невестам хочется отдохнуть, а не нагружать свой организм. Кроме того, такой способ провести время позволяет более качественно пообщаться с близкими людьми, особенно если среди приглашенных гостей есть люди с большой разницей в возрасте.

Журналисты отмечают, что эти наблюдения подтверждаются и статистикой сервисов Google Trends и Airbnb, которые фиксируют рост интереса к девичникам в стиле «Дзен до». Большинство современных невест, желающих провести «тихий» девичник, хотели бы провести день в СПА (40% опрошенных), за спокойным ужином (30%), за рукоделием (19%) или заняться дневным чаепитием (13%).