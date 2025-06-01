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Общество

4-летнюю девочку оставили на улице в грязной одежде и без обуви

2 минуты чтения 15:53 1 июня

В Тюмени 30 мая прохожие обнаружили девочку, которая осталась без присмотра на улице. По данным правоохранителей, ей около четырех лет. Местные жители отвели девочку в отдел полиции. Полицейские начали поиски ее родителей. Об этом сообщает 72.ru.

«Девочка была без обуви, в грязной одежде. Местные жители заметили ребенка, переодели его и привели в полицию. Известно, что на тот момент заявлений о пропаже детей в Тюмени не было. Но после того, как девочку привели в полицию, сотрудники стали искать ее родителей, пока что, насколько знаю, их не установили, ведется розыск», — рассказал неназванный источник издания в правоохранительных органах.

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По его словам, девочка не знает, где ее родители, и не может рассказать, как она осталась одна. При этом девочка назвала свое имя — ее зовут Каролина. Позже информацию о том, что девочка потерялась, и о поиске ее законных представителей изданию подтвердили в полиции.

72.ru также пишет, что на лице и других частях тела Каролины обнаружили следы от укусов комаров. На руках девочки нашли царапины — она объяснила их тем, что живет вместе с кошкой. Других травм у ребенка не обнаружили. 

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По словам Каролины, она не ходит в детский сад. Девочку отправили на ночевку в дом ребенка. Она находится под присмотром специалистов. 

Ранее сообщалось, что в Воронежской области 20-летнюю местную жительницу задержали после того, как она оставила свою трехлетнюю дочь одну в квартире без еды и воды на трое суток. Девочка смогла выбраться из дома через окно, в этом ей помогли прохожие и соседи. Ребенка доставили в больницу.

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