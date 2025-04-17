Мать оставила трехлетнюю дочь одну на трое суток без еды и воды

В Воронежской области 20-летнюю женщину задержали по делу о покушении на жизнь трехлетней дочери. Следственный комитет сообщил, что мать оставила ребенка одну в квартире на три дня без еды и воды. Девочка смогла выбраться из квартиры через окно при помощи прохожих и соседей по дому, ее доставили в больницу, рассказали следователи.
Мать ушла из квартиры 11 апреля «для проведения досуга, связанного с употреблением спиртных напитков и наркотических средств», заперев за собой входную дверь, сообщил СК. По словам следователей, женщина никому не сказала, что оставила дочь одну.
Вечером 14 апреля девочка смогла залезть на подоконник, открыла окно и попытаться позвать на помощь. Окно было на первом этаже, откликнувшиеся прохожие смогли достать ребенка. Они сообщили о происшествии в полицию, пишет СК.
Телеканал «Вести Воронеж» опубликовал запись камеры наблюдения, на которой видно, как взрослые достают ребенка через окно первого этажа многоквартирного дома. На окне — решетка, но девочке удается пролезть через прутья в руки мужчины. Ему помогают еще один мужчина и женщина, рядом несколько детей и других взрослых. На спасенном ребенке видно только шапку и белье, одна из женщин сажает девочку себе на колени на скамейке и кутает в одежду.
Плач ребенка услышали дети, которые играли недалеко от подъезда. Когда девочку спасли, она говорила, что очень хочет есть, плакала и звала маму, рассказали соседи.
Против матери возбуждено дело по статье уголовное дело о покушении на убийство заведомо находящегося в беспомощном состоянии малолетнего (статья 105 УК). Она находится в статусе подозреваемой, обвинение ей еще не предъявлено, уточнили следователи. На видеозаписи, которую опубликовал СК, девушка рассказывает полицейскому, что 11 апреля ее пригласили в клуб, она согласилась и уехала, оставив дочь одну. «Вести Воронеж» сообщили, что женщину зовут Александра, она замужем и приехала в Воронеж из Калужской области полгода назад. По данным телеканала, муж старше девушки на 30 лет и не поддерживает отношения с ребенком. «Вести Воронеж» утверждают со ссылкой на близкий к силовикам источник, что мать специально спрятала от дочери еду и воду, а также полностью ее раздела.
Сейчас девочка «чувствует себя хорошо, обеспечена одеждой и игрушками», рассказала изданию «Подъем» уполномоченная по правам ребенка в Воронежской области Ангелина Севергина. По словам омбудсмена, семья раньше в «поле зрения не попадала», соседи или родственники на мать не жаловались.