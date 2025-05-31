В Европе призвали «реально взглянуть» на возможное решение Трампа «бросить» Украину

Чиновники из Франции и Великобритании, которые занимаются разработкой плана по размещению миротворческих сил в Украине, обсудили необходимость «реально взглянуть» на сценарий, при котором президент США Дональд Трамп может прекратить попытки мирного урегулирования войны и «бросить» страну. Об этом сообщает The Telegraph.

Как пишет издание, чиновники согласились с необходимостью переключить внимание с развертывания европейских миротворцев для контроля за режимом прекращения огня на долгосрочную поддержку обороноспособности Украины без участия США. Отмечается, что в настоящий момент существует высокий риск, что Трамп откажется выполнять роль посредника, не сумев заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров.

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«Давайте будем реалистами и признаем, что США никогда не будут на нашей стороне», — заявил неназванный чиновник на встрече в Гааге. Он добавил, что дипломаты обсуждали сохранение поддержки Украины при условии, что США «продолжат предоставлять лишь некоторые конкретные ресурсы, например, разведданные». По его словам, чиновники также сошлись во мнении о необходимости усилить экономическое давление на Россию.

Кроме того, The Washington Post сообщила, что второй раунд мирных переговоров, запланированный на 2 июня в Стамбуле, оказался под вопросом после того, как российская сторона отказалась предоставить свои условия для мирного соглашения. До этого глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия была инициатором обмена соответствующими меморандумами.

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«Для того чтобы следующая запланированная встреча была содержательной и значимой, важно заранее получить документ, чтобы делегация, которая будет присутствовать, имела полномочия обсуждать соответствующие позиции», — заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. В Украине заявили, что уже передали Москве свои предложения. Сибига не подтвердил участие украинской делегации в переговорах, отмечает WP.