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Политика

Россия предложила Украине обменяться условиями перемирия

2 минуты чтения 19:11 | Обновлено: 19:29

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что российская делегация, которую возглавляет помощник Владимира Путина Владимир Мединский, предложила Украине обменяться меморандумами с условиями перемирия на встрече в Стамбуле 2 июня, передает РИА «Новости».

По словам Лаврова, о подготовке меморандума Россия и Украина договорились на предыдущем этапе переговоров, который прошел в Стамбуле 16 мая. «Российская сторона, как и договаривались, оперативно разработала соответствующий меморандум, который излагает нашу позицию по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса», — заявил министр.

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Лавров добавил, что он надеется на поддержку меморандума всеми, «кто искренне, а не на словах заинтересован в успехе мирного процесса». Он также выразил благодарность турецкой стороне за «предоставление гостеприимной площадки» для переговоров.

Ранее Мединский рассказал, что он созвонился с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и предложил ему дату для обмена условиями перемирия. «Прочитал новость, распространяемую всеми мировыми агентствами, что якобы мне звонил Умеров по поводу меморандума, который мы, дескать, до сих пор не подготовили. Мол, что-то русские не торопятся. Прокомментирую: все было почти так. Только наоборот», — заявил Мединский. 

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Кроме того, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что у ведомства нет информации о договоренности с США и другими странами о посредничестве при обмене меморандумами.

До этого Reuters со ссылкой на анонимные источники писал, что среди условий Владимира Путина по прекращению войны в Украине есть требование к западным странам письменно подтвердить отказ от расширения НАТО. Также, по данным агентства, Путин требует снятия санкций. Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к трехсторонним переговорам с Путиным и Трампом.

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