Юлия Навальная запустит в России бесплатный спутниковый телеканал

Юлия Навальная и «Репортеры без границ» запустят телеканал «Россия будущего», сообщили правозащитники агентству AFP. Канал будет добавлен в появившийся в прошлом году незашифрованный спутниковый пакет «Свобода», доступный на европейской территории России. Запуск запланирован на 4 июня, в день рождения Алексея Навального.

Руководитель проекта новостного спутникового вещания «Свобода» Джим Филиппов рассказал AFP, что в основном «Россия будущего» будет транслировать контент, который команда Навального публикует на ютуб-каналах «Популярная политика», «Навальный LIVE» и «Алексей Навальный». «Мы также обсуждаем идеи эксклюзивного контента для канала», — добавил Филиппов.

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Филиппов рассказал, что изначально с предложением о сотрудничестве к нему обратился соратник Навального Леонид Волков, после этого они вместе разработали концепцию канала. По его словам, запустить канал долгое время не получалось из-за недостатка финансирования.

В пакет спутникового ТВ «Свобода» сейчас входят девять каналов: Svoboda, Svoboda News, eQtv, Belarus Tomorrow, Gordon LIVE, Ost/West 24, DW Россия, «Настоящее время» и TV8 Молдова. Также в пакете есть три радиостанции: «Эхо», «Радио Сахаров» и «Еврорадио».

На новостном канале Svoboda транслируются видео изданий «Холод», «Новая газета Европа» и «Важные истории», а также журналистов Ирины Шихман, Дмитрия Колезева, Елизаветы Осетинской и Павла Каныгина. На канале о технологиях eQtv можно увидеть выпуски «Радио Свобода», просветительского проекта «Теплица» и правозащитного проекта «Первый отдел». На сайте с телепрограммами vsetv «Холоду» удалось также найти страницу канала Russia’s Future, программа которого пока не доступна.

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Проект «Свобода» был запущен 5 марта 2024 года. На его сайте сказано, что в будущем пакет будет включать в себя 25 каналов. В «Репортерах без границ» в прошлом году заявили DW, что общий бюджет проекта «Свобода» — около трех миллионов евро в год.

Согласно инструкции на сайте «Свободы», для подключения пакета необходимо приобрести и настроить спутниковую антенну, а также спутниковый тюнер либо телевизор со встроенным тюнером.

По оценке создателей проекта, сигнал охватывает 4,5 миллиона домохозяйств на территории России и около 800 тысяч — на оккупированных территориях Украины. При этом не каждый владелец спутниковой антенны сможет подключить себе этот пакет, потому что спутник Eutelsat Hotbird 13G, через который идет вещание, расположен над Францией, и для приема его сигнала в России потребуется более крупная спутниковая тарелка.

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Согласно приблизительным данным LyngSat, чтобы посмотреть каналы «Свободы» в Москве или в оккупированных регионах Украины, нужно приобрести антенну диаметром 85-105 сантиметров, а в Тюмени — 120-150 сантиметров. При этом в Санкт-Петербурге понадобится тарелка диаметром 75-95 сантиметров, а в Калининграде — 60-75 сантиметров. За Уралом принять сигнал с этого спутника уже невозможно.

По данным компании DNS, основные диаметры спутниковых антенн: 55-65 сантиметров, 80-90 сантиметров и 100-120 сантиметров, при этом для приема сигнала таких распространенных операторов, как «Триколор» и «НТВ-плюс, достаточно антенны размером 55-60 сантиметров.

«Триколор» и «НТВ-плюс» используют другой спутник французского оператора Eutelsat — 36B. Он также покрывает европейскую часть России и оккупированные территории Украины, при этом для приема его сигнала достаточно тарелки диаметром 50 сантиметров.