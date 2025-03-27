Россияне стали чаще замечать измену

Доля россиян, которые считают измену партнеру редким явлением в своем окружении, сократилось за два года в два с половиной раза, с 32% до 13%, сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения. На результаты исследования, проведенного ВЦИОМ по заказу онлайн-кинотеатра START, обратило внимание издание «Коса».

Измены в целом стали более распространены в отношениях между россиянами, считают 74% респондентов ВЦИОМ. В 2023 году подобным образом отвечали 55-60% россиян, причем доля почти не менялась как минимум с 2007 года, утверждают авторы исследования.

Всего 9% респондентов ВЦИОМ сказали, что люди стали реже изменять, состоя в браке. С противоположной точкой зрения согласны вчетверо больше россиян, 39%. Почти половина опрошенных рассказали о женщинах, состоящих в связях с женатыми мужчинами, — 41%. О неверных мужьях известно только примерно трети опрошенных, 35%.

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37% признались представителям ВЦИОМ, что изменяли партнерам, а 42% сказали, что знают об измене своего партнера. Женщины почти в два раза чаще говорили, что изменяли им (52% против 31%), а мужчины чаще признавались в собственной неверности (41% против 34%).

Женатые мужчины признавались в подобном чаще замужних женщин — 45% против 28% соответственно, рассказали представители ВЦИОМ.

Мужчины в возрасте до 34 лет выглядят по результатам исследования более верными, чем женщины. Начиная с 35 лет мужчины чаще рассказывают о собственных изменах, чем женщины. ВЦИОМ объясняет такое возрастное разделение ростом статуса и финансовой независимости человека, открывающей больше возможностей для внебрачных связей. Кроме того, сказывается кризис среднего возраста.

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«Мужчины могут стремиться к новым эмоциональным или сексуальным переживаниям. В целом даже на уровне гипотезы мужчины чаще женщин допускают для себя адюльтер», — рассказали авторы исследования.

В XXI веке сохраняется представление о том, что измена — это в первую очередь физическая неверность, говорят во ВЦИОМ. Однако люди включают в понятие измены также эмоциональную дистанцию, нарушение доверия и пренебрежение партнерскими обязательствами. Кроме того, женщины в четыре раза чаще мужчин называли изменой факт онлайн-переписки с третьими лицами — 8% против 2%.

В исследовании участвовали 1600 россиян старше 18 лет. Исследование проводилось в форме интернет-опроса по анкете. Участники рекрутировались в ходе телефонного опроса, рассказали во ВЦИОМ.