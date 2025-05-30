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Политика

В Кремле назвали условие прямых переговоров Путина и Зеленского

2 минуты чтения 15:03 30 мая

Личная встреча Владимира Путина с президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом возможна в том случае, если грядущий раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле принесет результаты. Об этом, как передает РБК, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. 

«Путин неоднократно говорил, что он принципиально за контакты на высшем уровне, безусловно, они востребованы, но они должны быть подготовлены, и сначала должен быть достигнут результат на прямых переговорах делегаций двух стран. Если такой результат будет достигнут, и когда он будет достигнут — тогда, конечно, может зайти речь и о контактах на высшем уровне», — сказал он.

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Песков также прокомментировал готовность Вашингтона отказаться от дальнейшего расширения НАТО на восток, о которой ранее заявил спецпосланник Трампа Кит Келлог. Последний накануне назвал обоснованной обеспокоенность Москвы возможным расширением альянса за счет Украины, Грузии и Молдовы. «Окей, всеобъемлюще — мы можем прекратить расширение НАТО к вашим границам. Это вопрос их безопасности», — сказал по этому поводу Келлог. 

«Мы рады, что эти разъяснения [Владимира Путина] находят свое понимание в том числе в Вашингтоне, и, конечно, это весьма импонирует нам с точки зрения той посреднической роли, которую Вашингтон продолжает», — сказал Песков.

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Ранее сообщалось, что новый раунд переговоров России и Украины пройдет в турецком Стамбуле 2 июня в Стамбуле. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщала, что Россию будет представлять делегация в том же составе, что и на предыдущей встрече 16 мая. 

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