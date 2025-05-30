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Политика

США выразили готовность отказаться от расширения НАТО на восток

2 минуты чтения 11:01 30 мая

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог в интервью телеканалу ABC назвал обоснованной обеспокоенность Москвы расширением Североатлантического альянса на восток и заявил, что Вашингтон готов от него отказаться.. 

«Это справедливое опасение. Мы неоднократно говорили, что вопрос присоединения Украины к НАТО не обсуждается», — сказал он. Келлог отметил, что такой позиции придерживается не только Вашингтон, но и еще четыре страны-члена НАТО, которые он не назвал. При этом спецпосланник Трампа напомнил, что для приема в блок нового государства требуется одобрение всех 32 членов альянса.

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«Мы видели, как другие страны говорили, ну, мы не слишком уверены в этом», — сказал Келлог. Он также подтвердил, что выражая обеспокоенность возможным расширением НАТО в сторону своих границ, Россия имеет в виду не только Украину, но и Грузию и Молдову.

«Окей, всеобъемлюще — мы можем прекратить расширение НАТО к вашим границам. Это вопрос их безопасности», — заявил спецпосланник американского президента.

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Ранее Москва не раз называла гарантии нейтралитета Украины одним из ключевых условий заключения мирного соглашения. А намерение Киева вступить — одной из причин начала полномасштабного вторжения в Украину. 28 мая Reuters со ссылкой на близкий к Кремлю источник писало, что Путин «готов заключить мир, но не любой ценой». Собеседник агентства рассказал, что Кремль хочет получить письменное обязательство от западных стран не расширять НАТО на восток за счет приема в блок Украины, Грузии и Молдовы. 

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