Родившийся в России депутат Европарламента рассказал об отношении к россиянам в ЕС

Родившийся в Астрахани депутат Европарламента Сергей Лагодинский дал почти трехчасовое интервью журналисту Юрию Дудю, в котором рассказал о своем переезде в Германию, пути к должности евродепутата, поддержке Украины и защите российских эмигрантов в Европе.

Отвечая на вопрос Дудя об «отмене русских» в Европе, евродепутат подчеркнул, что не видит такой целенаправленной кампании. «Отмена русских была бы, если бы сейчас у нас не было никого с русскими фамилиями, которые бы играли в театре, пели в операх. Если бы Чайковского не ставили. А это неправда. Все это ставится, все это продолжается», — сказал Лагодинский.

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При этом он признал, что отдельные санкции ударили по людям, не связанным с российской властью. В частности, он рассказал, что лично обращался в Visa и Mastercard с просьбой разблокировать счета уехавших из России оппозиционно настроенных граждан, но, по его словам, компании предпочли полностью закрыть доступ, опасаясь давления со стороны США.

Лагодинский также рассказал, почему Германия активно поддерживала Алексея Навального. По его словам, для бывшего федерального канцлера Германии Ангелы Меркель отношения с российской оппозицией были важной частью политической биографии.

«Она говорит по-русски, у нее культурная тяга к России. Для нее важны гуманитарные порывы потому что она — дочь пастора. <…> Для нее важны христианские ценности: спасти человека, спасти жизнь человека. Мне кажется, что это тоже играло большую роль в данном случае», — отметил евродепутат.

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Отвечая на вопрос о том, виновата ли Европа в безнаказанности Путина, Лагодинский отметил, что в Германии практически у всех партий «рыльце в пушку». Он привел в пример Меркель, которую, по его словам, критиковали в Германии после выхода ее автобиографической книги под названием «Свобода». По словам Лагодинского, многие политики теперь «относятся к ней скептически».