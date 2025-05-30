Родившийся в России депутат Европарламента рассказал Дудю о своей зарплате

Родившийся в Астрахани депутат Европарламента Сергей Лагодинский дал почти трехчасовое интервью журналисту Юрию Дудю. В нем он рассказал о своем переезде в Германию, отношении в Европе к россиянам и о том, сколько зарабатывает депутат Европарламента.

Лагодинский — русскоязычный евродепутат, который активно выступает в защиту российских эмигрантов в Европе. В разговоре с Дудем он поделился, что переехал в Германию по еврейской линии в 1993 году, когда ему было всего 17 лет. По его словам, около года он с семьей проживал в лагере для беженцев, а затем вместе с родителями переехал в город Кассель.Там он самостоятельно выучил немецкий язык и отучился дополнительные два года в местной гимназии. После получения среднего образования Лагодинский поступил в Геттингенский университет.

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Лагодинский стал депутатом Европарламента от партии «Союз 90/ Зеленые» в 2019 году, а затем успешно переизбрался в июне 2024 года. Он рассказал, что на этой должности он получает около восьми тысяч евро после вычета налогов и страховых взносов. Кроме того, евродепутатам выплачивают командировочные, которые составляют 340 евро в день и покрывают расходы в размере 4,5 тысяч евро на аренду офисных помещений.

В интервью Дудю Лагодинский заявил, что был одним из первых евродепутатов, кто еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину выступал за поставки оружия Киеву. По его словам, за три года политическая ментальность в Германии сильно изменилась: Европа начала осознавать угрозы, исходящие с востока, и необходимость действовать без оглядки на США.

«Мы расслабились. <…> Европа слишком долго полагалась на обещание США защищаться от наших внешних врагов или тех, кто нас видит врагами. <…> Мы пытаемся сейчас собраться», — сказал он.

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Лагодинский считает, что Европа способна мобилизоваться в кризисных ситуациях, как это было во время пандемии и с началом войны в Украине. И если Путин нападет, например, на Эстонию, ЕС, по его словам, исполнит обязательства по взаимной защите.