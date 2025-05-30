Сотрудница банка переводила деньги со вкладов клиентов своим знакомым

В Татарстане ФСБ задержала сотрудницу банка, которая отправляла деньги вкладчиков на расчетные счета своих знакомых, сообщает УФСБ России по республике Татарстан.

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, однако на данный момент известно, что женщина занимала должность главного клиентского менеджера и в ее обязанности входило открытие депозитов.

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«Хищение денежных средств она производила, нарушая правила эксплуатации автоматизированной системы, являющейся объектом критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», — уточняется в региональном УФСБ.

По данным следствия, ущерб от действий сотрудницы составил четыре миллиона рублей. Женщине грозит от трех до восьми лет тюрьмы по статье «Неправомерное воздействие на критическую информационную структуру Российской Федерации» (с использованием служебного положения). Также возбуждено уголовное дело по статье «Кража» — это до 10 лет лишения свободы.

В апреле в Екатеринбурге к семи годам колонии приговорили сотрудницу банка, которая действовала по подобной схеме. Она предлагала своим клиентам, преимущественно пожилым людям, оформить вклады под завышенные проценты. Женщина пользовалась доступом к счетам клиентов и их персональным данным. Она переводила и обналичивала деньги без согласования с ними, а также оформляла на них кредиты.

А в мае похожий инцидент произошел Нижегородской области: у клиентки банка со счета украли 95,5 миллионов рублей. По версии правоохранительных органов, сотрудница банка поменяла в профиле клиентки номер телефона и просто перевела деньги женщины на другой счет.

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Тем не менее основная часть хищений средств с банковских счетов россиян осуществляется не сотрудниками финансовых организаций, а внешними мошенниками. Так, в 2024 году злоумышленники вывели со счетов российских клиентов более 27 миллиардов рублей — это на 74% больше, чем годом ранее.