СМИ: выжившего в резне в Байкальске школьника ввели в искусственную кому

Подростка, который выжил после нападения друга во время празднования дня рождения в Байкальске, поместили в искусственную кому. Об этом сообщает близкий к силовикам телеграм-канал Baza без ссылки на источник.

По данным канала, школьника зовут Руслан. Во время нападения он, как утверждается, получил ранение легкого и потерял много крови. Baza пишет, что врачи оценивают состояние юноши как удовлетворительное и «планируют дренировать легкое».

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Трагедия в частном доме в СНТ «Горный Байкал» произошла 28 мая. Компания подростков, все из которых учились в одной школе, праздновала день рождения школьницы по имени Настя. СМИ писали, что школьники выпивали, а в какой-то момент 17-летний Михаил взял нож и напал на находившихся в доме гостей. В результате четверо несовершеннолетних погибли на месте, еще четверо оказались в больнице с ранениями различной степени тяжести.

Кому-то из подростков удалось выбраться из дома и позвать на помощь. Однако, когда к дому подъехали полицейские, Михаил открыл газ, после чего в доме произошел взрыв и начался пожар. Нападавший также погиб на месте.

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Трое госпитализированных подростков, по словам уполномоченной по правам детей в Иркутской области Татьяны Афанасьевой, получили поверхностные раны. Их жизни ничего не угрожает, с ними работают психологи.



Днем 29 мая Следственный комитет по Иркутской области сообщил о задержании двух человек, которых подозревают в покупке алкоголя для подростков. Одним из них оказался 18-летний парень.