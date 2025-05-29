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Общество

Пропагандисты рассказали об угрозах в адрес семьи главного переговорщика Путина

2 минуты чтения 10:57 29 мая | Обновлено: 11:21 29 мая

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту угроз в адрес помощника Владимира Путина и главы российской делегации на переговорах с Украиной Владимира Мединского и его семьи. Накануне об угрозах в его адрес со стороны «украинских радикалов» рассказал пропагандист Владимир Соловьев.

«Будут приняты меры по установлению причастных лиц для их последующего привлечения к уголовной ответственности», — сказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

28 мая телеведущий пропагандистского канала «Россия-1». Владимир Соловьев рассказал, что Мединский получает угрозы, которые также якобы поступают и в адрес его детей. 

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«Были случаи, когда переговорщикам угрожали, и были случаи трагические, и они хороши известны. Украинские нацисты сделали следующий шаг — они дошли до того, что угрожают членам семьи», — заявил Соловьев. 

По словам пропагандиста, во время телефонного разговора Мединского с министром обороны Украины Рустемом Умеровом помощник Путина спросил его об отношении к подобного рода угрозам. Украинский министр якобы взял паузу и сказал: «Я выяснил, это точно не мы. Это, скорее всего, наши нацики, мы на них не влияем».

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Вечером 28 мая глава российского МИДа Сергей Лавров рассказал, что российская делегация предложила украинской стороне обменяться меморандумами с условиями перемирия на встрече в Стамбуле 2 июня. 

По данным Reuters, среди условий Путина по прекращению огня есть пункт о письменном отказе западных стран от расширения НАТО. Кроме того, агентство утверждает, Путин хочет добиться снятия с России санкций.

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