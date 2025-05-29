Пропагандисты рассказали об угрозах в адрес семьи главного переговорщика Путина

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту угроз в адрес помощника Владимира Путина и главы российской делегации на переговорах с Украиной Владимира Мединского и его семьи. Накануне об угрозах в его адрес со стороны «украинских радикалов» рассказал пропагандист Владимир Соловьев.
«Будут приняты меры по установлению причастных лиц для их последующего привлечения к уголовной ответственности», — сказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
28 мая телеведущий пропагандистского канала «Россия-1». Владимир Соловьев рассказал, что Мединский получает угрозы, которые также якобы поступают и в адрес его детей.
«Были случаи, когда переговорщикам угрожали, и были случаи трагические, и они хороши известны. Украинские нацисты сделали следующий шаг — они дошли до того, что угрожают членам семьи», — заявил Соловьев.
По словам пропагандиста, во время телефонного разговора Мединского с министром обороны Украины Рустемом Умеровом помощник Путина спросил его об отношении к подобного рода угрозам. Украинский министр якобы взял паузу и сказал: «Я выяснил, это точно не мы. Это, скорее всего, наши нацики, мы на них не влияем».
Вечером 28 мая глава российского МИДа Сергей Лавров рассказал, что российская делегация предложила украинской стороне обменяться меморандумами с условиями перемирия на встрече в Стамбуле 2 июня.
По данным Reuters, среди условий Путина по прекращению огня есть пункт о письменном отказе западных стран от расширения НАТО. Кроме того, агентство утверждает, Путин хочет добиться снятия с России санкций.