Трек Noize МС «Кооператив „Лебединое озеро“» признали вредным для детей и запретили

Трек известного российского рэпера Noize MC (Иван Алексеев) «Кооператив “Лебединое озеро”» запретили на территории России. Соответствующее решение принял Приморский районный суд Петербурга, признав это музыкальное произведение «запрещенной в России информацией». Об этом глава пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева сообщила в личном телеграм-канале под названием «Лебединое озеро».

Она отметила, что песня Noize MC «наполнена нецензурной лексикой, формирует негативное отношение к представителям органов государственной власти и Вооруженных сил Российской Федерации, вредна несовершеннолетним, может нанести вред моральному и нравственному развитию детей».

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«Суждение эксперта также говорило о том, что в указанном материале могут содержаться признаки обоснования и оправдания необходимости враждебного, ненавистнического отношения к людям, а также высказывания, пропагандирующие насильственные изменения основ конституционного строя», — добавила Лебедева, отметив, что трек запрещен лишь по указанным в иске ссылкам на Youtube и сайте рэпера.

Ранее эту композицию вместе с несколькими треками, включая «Криокамеры» при участии певицы Монеточки и «Страна Дождей», по требованию Роскомнадзора заблокировали стриминговые сервисы Apple Music и SoundCloud. Также по требованию властей эти композиции удали российские «Яндекс.Музыка», «Звук» и «VK Музыка».

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После начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Noize MC осудил войну и покинул Россию. С тех пор он дал несколько благотворительных концертов за рубежом, доходы от которых пожертвовал украинским беженцам.