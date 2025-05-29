«Союзмультфильм» выпустит проект по «Битве экстрасенсов»

Студия «Союзмультфильм» планирует выпустить новогодний выпуск-кроссовер популярного мультсериала «Приключения Пети и Волка» и шоу «Битва экстрасенсов», дата премьеры назначена на 31 декабря. Об этом сообщает журнал «Бюллетень кинопрокатчика».

Сюжет, как отмечают журналисты, будет связан с попытками питерского школьника и волка, героев мультсериала, проверить «способности» нового прорицателя, что должно привести к раскрытию обмана с его стороны. Проект разрабатывается в сотрудничестве с телеканалами 2×2 и ТНТ.

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Медиа «Афиша Daily» отмечает, что транслирующееся на ТНТ шоу «Битва экстрасенсов» считается антинаучным, и ни одна из попыток проверки его участников на экстрасенсорные способности не обернулась успехом. Ведущего «Битвы экстрасенсов» Сергея Сафронова в 2020 году отстранили от работы в проекте из-за обвинений в предоставлении подсказок участникам в обмен на взятки.

При этом в России, как ранее отмечали СМИ, наблюдается рост спроса на услуги людей, занимающихся эзотерическими практиками. 49% россиян положительно относятся к эзотерике, в том числе к астрологии и гаданию. В 2024 году эзотерические услуги заказали 9,5 миллиона россиян, год назад их количество было меньше на 2,2 миллиона.

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Наибольший интерес к эзотерике проявляют пользователи интернета в возрасте 35–44 лет, они составляют 33% от общей численности увлеченных этой сферой. Среди интересующихся мистикой женщин больше, чем мужчин — 54% против 46%. По словам аналитиков, более половины россиян, увлекающихся эзотерикой, имеют средние доходы, а 28% — высокие.

Эксперты считают, что повышение интереса к эзотерике может быть связано с политической нестабильностью. Вовлечению в эту сферу также способствует распространение информации об астрологических событиях, например, о периодах ретроградного Меркурия.