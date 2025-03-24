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Общество

Россияне стали чаще обращаться к эзотерике

09:48 24.03.2025

В России на 30% увеличилась аудитория любителей эзотерических практик. По данным исследования Platforma, в 2023 году к эзотерике обратились 7,3 миллиона человека, а в 2024 году — уже 9,5 миллионов, пишет РБК.

Почти половина россиян (49%) положительно относится к эзотерике, включая астрологию и гадания, показало исследование. В 2023 году в «Яндексе» зафиксировали более 21 тысячи запросов, связанных с обучением гаданию на Таро. По данным аналитиков, высокий интерес сохранился и в прошлом году. Популярностью, как сообщается, пользуются и приложения для гаданий, такие как Velstar и «Будущие чтения карт Таро 2024», особенно в  Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах.

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Аналитики установили, что наибольший интерес к эзотерике проявляют пользователи 35–44 лет, составляющие 33% аудитории. 26% любителей Таро и астрологии — это граждане 45–55 лет. Среди поздних зумеров и миллениалов (25–34 года), увлекающихся предсказаниями и астрологическими прогнозами, — 19% от всей аудитории.

Согласно исследованию, женщины интересуются мистикой чаще мужчин — 54%, против 46%. По словам аналитиков, более половины россиян, увлекающихся эзотерикой, имеют средние доходы, а 28% — высокие. Они также проявляют интерес к компьютерам, здоровью и образованию.

Аналитики связывают рост популярности гаданий и предсказаний с периодами политической нестабильности. По их данным, в 2023 году спрос на услуги тарологов увеличился на 18%. Астрологические события, такие как ретроградный Меркурий, также способствуют повышению интереса к эзотерике, отмечается в исследовании.

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В январе стало известно, что Депутат Госдумы Андрей Свинцов (ЛДПР) внес на рассмотрение законопроект, запрещающий рекламу услуг «тарологов». Сообщалось, что общий оборот рынка эзотерики в России по итогам 2023 года составил почти 2 триллиона рублей.



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