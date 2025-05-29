Производитель «Оземпика» начал отставать в гонке препаратов для снижения веса

Датская фармацевтическая компания Novo Nordisk, производящая популярные лекарства для лечения диабета и ожирения, постепенно теряет лидерство на рынке препаратов для похудения, потому что изначально недооценила спрос на свою продукцию, уступив большую долю рынка конкурентам. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что Novo Nordisk не рассчитывала на резкий рост продаж препарата для снижения веса «Вегови» во время его запуска в 2021 году. Прошлый препарат этой компании Saxenda столкнулся с ограничениями из-за скептического отношения врачей в США. Однако «Вегови» за первые пять недель удалось достичь уровня продаж, на который Saxenda выходил в течение пяти лет.

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Занимавший до мая должность гендиректора Novo Nordisk Ларс Фруэргаард Йоргенсен в 2024 году вспоминал в интервью, что считал рост продаж «Вегови» «нормализуется». Однако спрос на препараты для снижения веса только продолжал расти, создавая дефицит.

Дефицит позволил занять часть рынка препаратов по борьбе с ожирением Eli Lilly, сообщает WSJ. Эта компания также столкнулась с дефицитом из-за высокого спроса, однако смогла быстрее решить эту проблему. Теперь американские медики чаще выписывают пациентам «Зепбаунд» от Lilly, чем «Вегови», а число рецептов на «Манджаро» постепенно приближается к числу рецептов на «Оземпик».

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Novo Nordisk приобрела популярность благодаря лекарству от диабета II типа «Оземпик» и препарату для снижения веса «Вегови». Действующее вещество этих инъекционных препаратов семаглутид имитирует гормон ГПП-1, таким образом вызывая чувство сытости и стимулируя выработку инсулина. Снижение аппетита приводит к тому, что пациент начинает меньше есть и теряет вес.

В мае Novo Nordisk объявила, что совместно с американской биотехнологической компанией Septerna будет разрабатывать новые таблетки от ожирения. Также датская фармкомпания заявила, что Управление по контролю за продуктами и лекарствами США к концу этого года должно вынести решение о регистрации «Вегови» в форме таблеток.