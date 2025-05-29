Количество заявок на получение убежища в ЕС от россиян резко сократилось

В 2024 году количество россиян, обратившихся к властям стран ЕС с просьбой о предоставлении убежища, сократилось в 1,8 раза. Это рекордно низкий показатель с 2017 года. Об этом сообщает «Верстка» со ссылкой на данные «Евростата».

Всего россияне подали 10625 заявок, большинство из них были обращены к властям Германии, Франции и Испании. Вместе с повторными обращениями их общее количество составляет 13245 заявок. В некоторых странах число просьб от россиян сократилось на несколько десятков процентов. Например, во Франции их стало меньше на 48,7%, в Испании на 45,2%, в Германии — на 38,7%.

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Журналисты отмечают, что за год количество заявок от россиян снизилось почти на 10 тысяч — в 2023 году граждане России обратились за предоставлением убежища 22750 раз. Сокращается и общее количество просьб к странам ЕС о предоставлении убежища от граждан разных стран, в 2024 году их было 997 тысяч, в то время как в 2023 году власти государств Евросоюза отчитались об одном миллионе и 130 тысячах заявок.

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«Верстка» сообщает, что 2024 год стал рекордным по количеству выданных россиянам предписаний о необходимости покинуть территорию Евросоюза. Их оказалось семь с половиной тысяч, этот показатель растет с 2021 года. Больше всего таких решений приняли власти Германии, Франции и Литвы. Не выдавали предписаний Мальта, Румыния и Словакия, а Португалия на момент публикации не раскрыла статистику за четвертый квартал 2024 года, за предыдущий отрезок года предписаний о высылке власти этой страны россиянам также не выдавали.

Ранее власти Латвии призвали страны ЕС прекратить выдачу шенгенских виз россиянам. Глава МИД Латвии Байба Браже считает, что это решение необходимо принять по соображениям безопасности.