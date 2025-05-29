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Общество

Актер из «Белого лотоса» заключил брак ради медицинской страховки для жены

2 минуты чтения 21:27 29 мая

Известный по ролям в серии фильмов о Гарри Поттере и сериале «Белый лотос» актер Джейсон Айзекс рассказал о том, что заключил брак для того, чтобы его жена могла получить медицинскую страховку в США. Об этом со ссылкой на слова Айзекса на подкасте Table Manners пишет The Independent.

Актер и его будущая жена Эмма Хьюитт находились в США, когда беременная женщина начала испытывать проблемы с легкими. Они собирались лететь домой в Великобританию, но обратились к местному врачу за консультацией после совета брата Айзекса. Специалист посоветовал пройти обследование на тромбоэмболию легочной артерии, но у Хьюитт не было действовавшей на территории США страховки, а лечение оказалось очень дорогим.

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Айзекс рассказал, что они нашли выход в заключении брака — у него была страховка из-за членства в Гильдии киноактеров США. Хьюитт в качестве его жены получала бы мгновенный доступ к медицинским услугам по страховке Айзекса.

«Мы поехали в орган регистрации брака в Лос-Анджелесе, а затем сразу отправились в приемный покой. Она [Хьюитт] получила медицинскую страховку», — рассказал Айзекс. Актер также отметил, что их дочери позже просили родителей провести полноценную свадебную церемонию.

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Однако супруги даже не празднуют годовщины заключения брака, отмечая дату, в которую впервые встретили друг друга.

Ранее Айзекс жаловался на сталкершу, которая преследовала его более 10 лет. По его словам, женщину однажды задерживали на пороге его дома полицейские, но затем отпустили, поскольку посчитали, что у актера роман с ней. Один из правоохранителей при этом посоветовал Айзексу «просто вырубить» сталкершу.

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