Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в присутствии Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он готов к прямым переговорам с Владимиром Путиным в рамках трехсторонней встречи с участием президента США Дональда Трампа. Об этом пишет «РБК-Украина».

«Мы готовы к формату «Трамп-Путин-я», и мы готовы к формату «Трамп-Путин», «Трамп-Зеленский» и потом втроем. Я имею в виду одновременно, не то, что это разбросанные встречи», — сказал Зеленский.

В пример он привел переговоры, которые в марте этого года прошли в Саудовской Аравии. Тогда сначала прошла встреча американской делегации с украинской, а на следующий день представители США встретились с российской стороной.

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Также Зеленский добавил, что Киев готов к техническим переговорам в Ватикане, Швейцарии или любом другом месте. Он также отметил, что согласен на личную встречу с Трампом и Путиным без предварительной подготовки.

Однако обсуждение гарантий безопасности для Украины Зеленский считает важным провести в присутствии представителей европейских стран. «Они сегодня единственные, кто уже говорил о готовности поддержать Украину. Например, украинскую армию, финансами и оружием», — подчеркнул украинский президент.

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Ранее на этой неделе Трамп назвал Путина сумасшедшим из-за российских ударов по украинским городам посреди мирных переговоров. Он добавил, что Россию ждет крах, если Путин решит захватить всю Украину. На следующий день глава Белого дома предупредил Путина, что тот «играет с огнем», добавив, что если бы не он, то с Россией «уже давно случились бы очень плохие вещи».

На защиту Путина встал заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, который в очередной раз пригрозил третьей мировой войной. В ответ на это спецпредставитель Трампа Кит Келлог напомнил, что США ждут российский проекта меморандума о мире с Украиной, который Москва обещала представить еще неделю назад. Комментарий Медведева он назвал «неудачным и безрассудным».