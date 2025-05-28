Москвичей предупредили об опасном уровне ультрафиолетового излучения

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в Москве 28 и 29 мая будет опасный для человека уровень ультрафиолетового солнечного излучения. По его словам, температура воздуха в среду поднимется до плюс 28 градусов.

Согласно прогнозу, в ближайшие два дня ультрафиолетовый индекс будет колебаться от 5 до 6 единиц. По данным портала World Weather, при таком показателе повышается вероятность получить солнечный ожог, поэтому рекомендуется использовать солнцезащитные средства.

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УФ-индекс может принимать значения от 1 до 11, с его ростом увеличивается вероятность повреждения кожи и глаз и уменьшается время, необходимое для причинения вреда здоровью. Всемирная организация здравоохранения разработала УФ-индекс, чтобы предупреждать население о необходимости использовать солнцезащитные средства.

Суточный максимум обычно достигается в четырехчасовой период в районе полудня, именно этот показатель и бывает указан в прогнозах синоптиков, пишет ВОЗ. Тишковец пояснил, что примерно с 10 до 16 часов можно наблюдать около 60 процентов суточной дозы солнечного ультрафиолета.

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Тишковец сообщил, что погода в среду будет «июльской»: солнечной и сухой с температурой воздуха в районе плюс 25-28 градусов. Скорость ветра будет составлять 4-9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.

Вчера научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что в Москве начались «субтропические ночи», более характерные для Сочи в июле. Температура воздуха в ночь на вторник не опускалась ниже 20 градусов. Синоптик подчеркнул, что при отсутствии кондиционера такая погода может быть опасна из-за того, что организм не успевает ночью отдохнуть от дневной жары.