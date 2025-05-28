EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ: Кадыров перестал проводить совещания

2 минуты чтения 18:49

Глава Чечни Рамзан Кадыров в течение 50 дней не проводил публичные совещания. Последнее совещание, о котором Кадыров сообщил в своем телеграм-канале, состоялось в начале апреля. На нем глава Чечни обсудил с силовиками нападение пост ДПС в Ачхой-Мартане, сообщает «Агентство».

По данным издания, с тех пор в телеграм-канале Кадырова появилось несколько публикаций, связанных с более 30 различными мероприятиями, однако совещаний среди них не оказалось. Отмечается, что Кадыров не брал настолько длинную паузу даже во время отпуска после январских праздников.

Екатерина II спасла актрису от развратного чиновника
Екатерина II спасла актрису от развратного чиновника
И выдала ее замуж за возлюбленного. Но только чтобы показать дворянам, что нельзя вступать в браки с мещанами и думать о революции
Общество8 минут чтения

«Исчезновение из графика Кадырова именно совещаний представляет интерес, поскольку они, в отличие от многих других мероприятий, требуют более долгого присутствия, выступлений, а также вовлечения в происходящее», — пишет «Агентство». 

Издание пересказало график главы Чечни после 8 апреля. Согласно постам Кадырова, он встречался с главой МЧС Александром Куренковым и его замом, дважды ездил в Москву на переговоры с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани и с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, а также разговаривал там с Владимиром Путиным. После Кадыров появился на нескольких мероприятиях в Грозном.

Я сделала пластику носа и пожалела
Я сделала пластику носа и пожалела
Операция прошла хорошо, но я будто потеряла частичку себя и кавказских корней
Общество6 минут чтения

Ранее, по данным «Агентства», Кадыров проводил как минимум одно совещание в месяц. В апреле их было три. При этом в общей сложности глава Чечни за этот год провел вдвое меньше совещаний, чем за тот же период в 2024 году. Предыдущий большой перерыв между совещаниями издание зафиксировало зимой этого года, когда Кадыров ушел в месячный отпуск.

«Агентство» отмечает, что перерыв в графике совещаний Кадырова произошел на фоне слухов о его тяжелой болезни. Накануне глава Чечни опубликовал в своем телеграм-канале видеообращение, в котором заявил, что «болезнь и смерть — это путь каждого человека». «Новая газета Европа» ранее писала, что в 2019 году Кадырову диагностировали некроз поджелудочной железы. В начале мая этого года издание сообщило, что он стал проводить больше времени в больнице, а в республике начали готовиться к смене власти.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Он убеждал меня, что я единственная»
Общество
«Он убеждал меня, что я единственная»
Оппозиционного активиста Михаила Плетнева обвиняют в изнасилованиях. Одна из пострадавших не достигла возраста согласия
00:04 29 мая
Екатерина II спасла актрису от развратного чиновника
Общество
Екатерина II спасла актрису от развратного чиновника
И выдала ее замуж за возлюбленного. Но только чтобы показать дворянам, что нельзя вступать в браки с мещанами и думать о революции
00:01
Я сделала пластику носа и пожалела
Общество
Я сделала пластику носа и пожалела
Операция прошла хорошо, но я будто потеряла частичку себя и кавказских корней
00:01 27 мая
О чем с Путиным говорят «патриоты»? 
Политика
О чем с Путиным говорят «патриоты»? 
И почему он им никогда не ответит
19:33 26 мая
Я переехала в Чехию, и мне нравится
Общество
Я переехала в Чехию, и мне нравится
Но местные не любят всех: и русских, и украинцев. А моя мечта о карьере ученого почти разрушена
00:01 26 мая
Стейк с кровью
Криминал
Стейк с кровью
Мужчина принес домой мясо и начал готовить на глазах у жены. Оно оказалось человеческим
17:00 25 мая
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования