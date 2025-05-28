СМИ: Кадыров перестал проводить совещания

Глава Чечни Рамзан Кадыров в течение 50 дней не проводил публичные совещания. Последнее совещание, о котором Кадыров сообщил в своем телеграм-канале, состоялось в начале апреля. На нем глава Чечни обсудил с силовиками нападение пост ДПС в Ачхой-Мартане, сообщает «Агентство».

По данным издания, с тех пор в телеграм-канале Кадырова появилось несколько публикаций, связанных с более 30 различными мероприятиями, однако совещаний среди них не оказалось. Отмечается, что Кадыров не брал настолько длинную паузу даже во время отпуска после январских праздников.

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«Исчезновение из графика Кадырова именно совещаний представляет интерес, поскольку они, в отличие от многих других мероприятий, требуют более долгого присутствия, выступлений, а также вовлечения в происходящее», — пишет «Агентство».

Издание пересказало график главы Чечни после 8 апреля. Согласно постам Кадырова, он встречался с главой МЧС Александром Куренковым и его замом, дважды ездил в Москву на переговоры с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани и с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, а также разговаривал там с Владимиром Путиным. После Кадыров появился на нескольких мероприятиях в Грозном.

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Ранее, по данным «Агентства», Кадыров проводил как минимум одно совещание в месяц. В апреле их было три. При этом в общей сложности глава Чечни за этот год провел вдвое меньше совещаний, чем за тот же период в 2024 году. Предыдущий большой перерыв между совещаниями издание зафиксировало зимой этого года, когда Кадыров ушел в месячный отпуск.

«Агентство» отмечает, что перерыв в графике совещаний Кадырова произошел на фоне слухов о его тяжелой болезни. Накануне глава Чечни опубликовал в своем телеграм-канале видеообращение, в котором заявил, что «болезнь и смерть — это путь каждого человека». «Новая газета Европа» ранее писала, что в 2019 году Кадырову диагностировали некроз поджелудочной железы. В начале мая этого года издание сообщило, что он стал проводить больше времени в больнице, а в республике начали готовиться к смене власти.