Упаковки из полистирола запретят в России

Использование упаковки из полистирола для пищевой продукции, в том числе куриных яиц, будет запрещено в России. Соответствующие нормы разрабатывает Минприроды России, сообщил ТАСС глава ведомства Денис Буцаев.

Он отметил, что такие упаковки предлагается заменить на картонные, так как использованный картон, в отличие от полистирола, поддается переработке.

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«В первую очередь следует запрещать то, что мы не можем переработать совсем. Например, полистирол. В ближайшей перспективе представляется возможным введение ограничений на упаковку для яиц из вспененного полистирола после подтверждения технологической возможности замены на аналогичную упаковку из картона», — сказал Буцаев.

Он рассказал, что полистирол не востребован на рынке вторичной переработки, так как это ломкий материал — он легко распадается на мелкие фрагменты, которые практически невозможно извлечь из общего потока отходов имеющимися средствами.

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В октябре 2024 года шотландская компания HUID объявила о разработке технологии производства различных материалов для упаковки из луковой шелухи. Предполагается, что с ее помощью из этого сырья можно будет производить аналоги картона, бумаги и пластиковых пакетов.

Произведенную из луковой шелухи бумагу в компании планируют выпустить на рынок уже в текущем году. Следующей по плану станет упаковка для яиц, сделанная из этого же материала.

При этом представители компании показали прототипы своих разработок. По их словам, пока материалы необходимой прочности получаются толще, чем задумано.