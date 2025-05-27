EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

«Работавших на врага» начали искать среди переживших оккупацию жителей Курской области

2 минуты чтения 19:07 | Обновлено: 19:19

Z-активистка Анастасия Кашеварова обвинила некоторых из переживших вторжение ВСУ в Курскую область «работавшими на врага» и «пресмыкавшимися» перед украинскими солдатами, ее публикацию распространили российские СМИ. Об этом сообщает медиа «Агентство».

Кашеварова рассказала, что некоторые из местных жителей якобы «указывали на дома», в которых живут участники российского вторжения в Украину. За это, по словам пропагандистки, солдаты ВСУ позволяли им «вольготно жить в своих домах», тогда как обычные люди жили в домах группами, вместе готовили и помогали друг другу. Она не привела ни имен людей, которых обвинила в помощи украинцам, ни доказательств своих слов.

О чем с Путиным говорят «патриоты»? 
О чем с Путиным говорят «патриоты»? 
И почему он им никогда не ответит
Политика7 минут чтения

Также Кашеварова утверждает, что в России существуют «внутренние враги». К ним она отнесла тех, кто «заигрывал с ВСУ и сдавал своих», а также отведших войска перед вторжением ВСУ, «бежавших» и не реагировавших на обращения жителей приграничных районов.

«Агентство» отмечает, что пост Кашеваровой процитировали «Московский комсомолец», «Газета.ру», «Лента.ру», News.ru и «Царьград». Его также также репостнул в свой телеграм-канал командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов.

При этом, как отмечают журналисты, Кашеварову не поддержали некоторые Z-активисты. Главный редактор агентства Regnum Марина Ахмедова написала: «Все про всех все знают. Но зачем ронять тень на всех? И к слову, узнать, как ты лично поведешь себя в такой ситуации, невозможно, пока сам не окажешься в ней».

Библейская труба
Библейская труба
Как отравленная пустота стала новой скрепой
Политика4 минуты чтения

Вторжение ВСУ в Курскую область началось в августе 2024 года, самым крупным населенным пунктом, который смогли взять украинские войска, стал город Суджа. Российские войска вернули его под свой контроль 13 марта 2025 года. Россия утверждает, что полностью разгромила группировку ВСУ в Курской области, Украина эту информацию опровергает.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Екатерина II спасла актрису от развратного чиновника
Общество
Екатерина II спасла актрису от развратного чиновника
И выдала ее замуж за возлюбленного. Но только чтобы показать дворянам, что нельзя вступать в браки с мещанами и думать о революции
00:01 28 мая
Я сделала пластику носа и пожалела
Общество
Я сделала пластику носа и пожалела
Операция прошла хорошо, но я будто потеряла частичку себя и кавказских корней
00:01
О чем с Путиным говорят «патриоты»? 
Политика
О чем с Путиным говорят «патриоты»? 
И почему он им никогда не ответит
19:33 26 мая
Я переехала в Чехию, и мне нравится
Общество
Я переехала в Чехию, и мне нравится
Но местные не любят всех: и русских, и украинцев. А моя мечта о карьере ученого почти разрушена
00:01 26 мая
Стейк с кровью
Криминал
Стейк с кровью
Мужчина принес домой мясо и начал готовить на глазах у жены. Оно оказалось человеческим
17:00 25 мая
Я стала донором яйцеклеток и чуть не умерла
Общество
Я стала донором яйцеклеток и чуть не умерла
У меня разорвало яичники, и я потеряла много крови, а клиника даже не извинилась передо мной
00:01 25 мая
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования