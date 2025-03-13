Минобороны объявило о взятии Суджи

Министерство обороны России сообщило, что в ходе наступательных действий подразделений группировки войск «Север» были освобождены населенные пункты Меловой, Подол и Суджа.

Суджа находилась под контролем ВСУ с августа 2024 года. Это был самый крупный населенный пункт, который украинские военные смогли захватить в результате вторжения в Курскую область. РИА «Новости» пишет, что ВСУ использовали Суджу как логистический хаб, через который снабжались украинские подразделения, удерживающие близлежащие села и поселки.

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Агентство отмечает, что в масштабное наступление в Курской области российские военные начали в конце прошлой недели. «Медуза», основываясь на собственном анализе видеозаписей из Суджи, утверждает, что украинские военные полностью вышли из города 12 марта. Издание добавляет, что под контролем украинских войск остались лишь приграничные территории Курской области.

В свою очередь, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вечером 12 марта в своем телеграм-канале написал, что украинские военные в тот день отразили в Курской области восемь штурмов российских войск. он также сообщил, что в пригородах Суджи и ее окрестностях продолжаются активные боевые действия. Сообщение Минобороны России о взятии Суджи Сырский на момент написания заметки не прокомментировал.

Вечером 12 марта в Курскую область впервые с момента вторжения ВСУ приехал Владимир Путин. Облачившись в камуфляжную форму он провел совещание в одном из пунктов управления Курской группировкой войск.