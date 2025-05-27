Преподаватель заставил студентов встать на лыжи в мае

Преподаватель Краснокамского политехнического техникума, расположенного в городе Краснокамск Пермского края, заставил своих студентов сдавать зачет по лыжным гонкам в конце мая. Информацию подтвердили в региональном Минобрнауки журналистам РБК.

Видео сдачи зачета опубликовал телеграм-канал Sport Baza. Журналисты со ссылкой на слова самого педагога сообщают, что он поставил студентов на лыжи в мае из-за того, что они якобы «прогуливали уроки весь год» и не сдали нормативы в положенные сроки.

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Инцидент, по данным Sport Baza, произошел 23 мая. В этот день, как сообщает «Яндекс», дневная температура в Краснокамске поднималась до +15 градусов. На видео видно, как два подростка пытаются передвигаться на лыжах по зеленой траве, преподаватель идет рядом с ними.

В Минобрнауки Пермского края отметили, что студенты действительно не сдали зачет зимой, но не одобрили примененного педагогом метода. С ним, как пишет РБК, провели «беседу о недопустимости» его применения, о других мерах не сообщается.

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Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором ученица 10 класса школы в селе Яншихово-Норваши Янтиковского района Чувашии пожаловалась на буллинг и оскорбления со стороны администрации и учителей. Подросток рассказала, что с ней перестали здороваться в коридорах школы, не подают руку при вручении грамот и не выдали похвальный лист за отличную учебу.

В качестве примера травли школьница привела слова директора учебного заведения, которая якобы называет ее невоспитанной и умственно отсталой. Региональное управление прокуратуры и Минобразования Чувашии пообещали провести проверку и применить меры против педагогов и администрации, если озвученные подростком факты подтвердятся.