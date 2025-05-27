Два бизнес-джета столкнулись в Минеральных Водах

Два бизнес-джета столкнулись в аэропорту расположенного в Ставропольском крае города Минеральные Воды. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщают телеграм-каналы Baza, Shot, Mash и медиа «Сапа».

По данным журналистов, один из самолетов прибыл из московского аэропорта Внуково и двигался на стоянку, когда задел крыло другого судна. На борту одного из бизнес-джетов находились три пассажира и четыре члена экипажа, на втором людей не было, сообщает «Сапа». Пострадавших, по данным источников, нет.

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Инцидент, по информации Mash, произошел 26 мая около 16:30 по местному времени. Журналисты приводят отличающиеся данные о марках столкнувшихся самолетов — Baza и «Сапа» утверждают, что оба они являются Legacy 600, Shot и Mash пишут, что один из самолетов Legacy 600, другой — Bombardier Global 6500.

При этом самолет Bombardier Global 6500, имеющий регистрационный номер RA-73573, упомянут в текстах всех СМИ или присутствует на прикрепленных к ним фотографиях. Именно это судно, как отмечает Baza, получило повреждение.

Ранее медиа «Верстка» сообщало, что самолет с таким номером в обход санкций приобрели структуры, связанные с бывшим губернатором Краснодарского края и экс-министром сельского хозяйства России Александром Ткачёвым. Второй самолет, как утверждает «Сапа», принадлежит московской компании Air Management Group, которая сдает судно в аренду.

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Ранее СМИ сообщали об инциденте на борту самолета авиакомпании Lufthansa, выполнявшего рейс из немецкого Франкфурта в испанскую Севилью. Во время полета судно на 10 минут осталось без управления и летело без контроля со стороны пилотов. Причиной, по данным журналистов, стала внезапная потеря сознания у второго пилота, пока первый пилот выходил из кабины в туалет. Капитан принял решение об экстренной посадке в Мадриде.