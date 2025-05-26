Москвичей предупредили о появлении гигантских слизней

Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский рассказал, что во второй половине июня в Москве могут появиться гигантские слизни. Об этом пишет РИА «Новости».

Появление слизней в июне ученый объяснил теплой и влажной погодой. По его словам, при другой погоде москвичи встретятся с гигантскими слизнями только в середине июля.

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Марьинский уточнил, что под «гигантскими слизнями» обычно имеют в виду представителей вида Arion vulgaris. Их нередко называют испанскими, хотя отмечается, что родом они из Франции или Германии. Эти слизни могут вырастать до 15 сантиметров и причиняют серьезный вред как сельскому хозяйству, так и огородам дачников.

«Если лето теплое и влажное, то, в общем, они могут уже и во второй половине июня дорасти до больших размеров. Если чуть более прохладное, то скорее в середине июля. И во второй половине лета их много, они большие, заметные, как раз атакуют самые разные растения», — рассказал ученый.

По его словам, взрослые слизни обычно достигают половой зрелости к середине лета и начинают активно откладывать яйца. Молодые особи из них появляются примерно через месяц. Часть яиц откладываются осенью, перед наступлением холодов, и остаются в почве до весны — они вылупляются только с приходом тепла. Отмечается, что молодые слизни, которые успели появиться до зимы, зарываются в почву и переживают холодный сезон там. С наступлением весны и при устойчивой температуре выше 10 градусов они выползают на поверхность и начинают активно питаться.

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«Но на этом этапе они пока еще не бросаются в глаза, они длиной всего сантиметр-полтора, ничего выдающегося, в общем. И, соответственно, начинают развиваться яйца, которые были отложены совсем перед зимой. Крупных размеров эти слизни обычно достигают к середине лета. И именно тогда они начинают бросаться в глаза, становятся заметными. Но здесь все, правда, зависит от того, насколько летом тепло и влажно», — подчеркнул Марьинский.

Он отметил, что точно прогнозировать численность слизней этим летом трудно. С одной стороны, мягкая зима могла способствовать выживанию большего числа молодых особей и яиц. С другой — периодические заморозки могли, напротив, нанести им серьезный ущерб.

В апреле начальник отдела мониторинга биоразнообразия московского Департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин сообщил ТАСС, что из-за похолодания клещи в Москве временно впали в спячку. При этом, по его словам, колебания температуры не повлияют на их численность, поскольку в ходе эволюции клещи научились адаптироваться к таким условиям.



