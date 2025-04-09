Московские клещи вернулись в спячку из-за похолодания

Клещи в Москве временно впали в спячку из-за похолодания, рассказал ТАСС начальник отдела мониторинга биоразнообразия московского Департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин. По словам эксперта, на численность клещей перепады температуры никак не повлияют.
Кунафин объяснил, что в ходе эволюции клещи адаптировались к перепадам температуры. «При наступлении неблагоприятных погодных условий, когда среднесуточная температура устанавливается на отметке ниже пяти градусов, клещи просто прячутся и уходят в спячку. Похолодание не скажется на численности членистоногих», — сказал чиновник.
По словам Кунафина, самая благоприятная для клещей температура — от 5 до 25 градусов. При температуре выше 5 градусов они вновь проснутся, а после 25 градусов погода станет для них слишком сухой и жаркой. «При суточных значениях температуры выше плюс 25 градусов они обычно тоже начинают прятаться», — добавил Кунафин.
В середине прошлой недели Кунафин сообщил ТАСС, что в московских парках проснулись клещи. К воскресенью в столице начались заморозки, которые, согласно прогнозам, продлятся до конца этой недели.
В январе из-за аномально теплой зимы клещи в России, наоборот, раньше времени выходили из спячки. Об укусах клещей сообщали власти, управления Роспотребнадзора и СМИ разных регионов, например Удмуртии, Краснодарского края, Калининградской, Тульской и Московской областей и Ставропольского края. В Роспотребнадзоре Курганской области раннего пробуждения клещей не опасались, однако отмечали, что оттепели уменьшают численность этих кровососущих.