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Общество

Многие россияне думают об увольнении несколько раз в день

2 минуты чтения 16:26

Большинство трудоустроенных россиян периодически задумываются об уходе с работы, но не подают заявления. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob. 

Так, в этом году мысли об увольнении посещали 68% респондентов. Это больше, чем в 2022 году (60%), но немного меньше, чем в 2010-м (70%). Причины таких мыслей варьируются от эмоционального выгорания и реакции на конкретный негатив во время рабочего дня до системных проблем, которые, как отмечается, заключаются в регулярных авралах и переработках. 

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Опрос показал, что 10% респондентов думают об увольнении несколько раз в день. Еще 9% ежедневно сдерживают желание уволиться, а 14% сталкиваются с такими мыслями хотя бы раз в неделю. Желание уволиться появляется раз в месяц еще у 19% опрошенных, 11% думают об этом раз в полгода, а 5% — раз в год. 

Лишь 21% респондентов утверждают, что вообще не задумываются об увольнении, при этом они отмечали, что «если захотят уйти, то просто уйдут». 

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Исследование выявило значимые различия по полу и возрасту. Женщины чаще задумываются об увольнении, чем мужчины (74% против 58%). Самая высокая склонность к таким мыслям у россиян в возрасте от 35 до 45 лет (72%). Для сравнения: среди людей до 35 лет этот показатель составляет 69%, а среди граждан, которые старше 45 лет — 62%.

Доход тоже влияет на уровень неудовлетворенности работой. У россиян с доходом от 100 тысяч рублей желание уволиться возникает чаще, чем у тех, кто зарабатывает меньше.

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