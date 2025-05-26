EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Девушка рассказала о двух годах попыток привлечь своего сталкера к ответственности

2 минуты чтения 17:53 | Обновлено: 17:54

Суд в Великобритании признал 39-летнего Роба Китинга виновным в слежке и угрозах насилием в отношении 33-летней американской тревел-блогерши Александры Сапер, сообщает британская газета The Times. В разговоре с изданием и в своем видео об этом деле Сапер раскритиковала силовиков за слишком долгое расследование, потому что с момента первых писем Китинга прошло почти три года.

«Я благодарна и испытываю облегчение от вынесенного приговора. Но я также чувствую тяжесть, которую испытывают все, кто еще борется за свой день в суде, или просто за то, чтобы чувствовать себя в безопасности в собственном доме, или за то, чтобы им верили на слово», — написала Сапер в своем инстаграме.

Два братских народа начали войну после футбольного матча
Два братских народа начали войну после футбольного матча
Политики годами поощряли ненависть вместо решения проблем. Погибли тысячи человек
Мир10 минут чтения

Впервые Китинг написал блогерше в инстаграме в июле 2022 года. По ее словам, сообщение было «странным и жутким», поэтому она заблокировала мужчину. После этого Китинг начал отправлять Сапер видео, в которых обещал «устроить с ней 50 оттенков серого», угрожал ее изнасиловать, связать и поместить в чемодан.

За полгода Сапер получила около 30 роликов с угрозами и домогательствами. В январе 2023 года мужчина бросил свою работу и прилетел на Бали, где жила женщина. Она обратилась в полицию США, Великобритании и Индонезии.

Когда Китинг в марте вернулся в Великобританию, его арестовали, в его чемодане нашли веревку, но Сапер узнала об находке только спустя два года на суде. Вскоре мужчину отпустили под залог, изъяв у него паспорт и цифровые устройства. Но на этом он не прекратил преследовать блогершу и продолжал писать ей угрозы.

Снова Китинга задержали лишь в ноябре прошлого года, когда он опубликовал у себя в инстаграме пост с билетом на Бали и подписью «Раунд 2». После этого ему предъявили обвинение в преследовании.

Стейк с кровью
Стейк с кровью
Мужчина принес домой мясо и начал готовить на глазах у жены. Оно оказалось человеческим
Криминал8 минут чтения

Сапер считает, что «это должно было быть самым простым случаем». «Все это было записано. Он отправлял сообщения со своей личной электронной почты. Он записал свое лицо и отправил видео, в которых говорилось: «Я собираюсь похитить тебя и изнасиловать тебя», — пояснила блогерша.

В полиции Хэмпшира и острова Уайт сообщили The Times, что оглашение приговора Китингу назначено на 25 июля.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

О чем с Путиным говорят «патриоты»? 
Политика
О чем с Путиным говорят «патриоты»? 
И почему он им никогда не ответит
19:33
Я переехала в Чехию, и мне нравится
Общество
Я переехала в Чехию, и мне нравится
Но местные не любят всех: и русских, и украинцев. А моя мечта о карьере ученого почти разрушена
00:01
Стейк с кровью
Криминал
Стейк с кровью
Мужчина принес домой мясо и начал готовить на глазах у жены. Оно оказалось человеческим
17:00 25 мая
Я стала донором яйцеклеток и чуть не умерла
Общество
Я стала донором яйцеклеток и чуть не умерла
У меня разорвало яичники, и я потеряла много крови, а клиника даже не извинилась передо мной
00:01 25 мая
Монстры Labubu свели с ума весь мир
Интернет и мемы
Монстры Labubu свели с ума весь мир
Россияне тратят на них миллионы рублей. Что это такое и откуда они взялись?
17:00 24 мая
Два братских народа начали войну после футбольного матча
Мир
Два братских народа начали войну после футбольного матча
Политики годами поощряли ненависть вместо решения проблем. Погибли тысячи человек
00:01 24 мая
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования