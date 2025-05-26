Девушка рассказала о двух годах попыток привлечь своего сталкера к ответственности

Суд в Великобритании признал 39-летнего Роба Китинга виновным в слежке и угрозах насилием в отношении 33-летней американской тревел-блогерши Александры Сапер, сообщает британская газета The Times. В разговоре с изданием и в своем видео об этом деле Сапер раскритиковала силовиков за слишком долгое расследование, потому что с момента первых писем Китинга прошло почти три года.

«Я благодарна и испытываю облегчение от вынесенного приговора. Но я также чувствую тяжесть, которую испытывают все, кто еще борется за свой день в суде, или просто за то, чтобы чувствовать себя в безопасности в собственном доме, или за то, чтобы им верили на слово», — написала Сапер в своем инстаграме.

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Впервые Китинг написал блогерше в инстаграме в июле 2022 года. По ее словам, сообщение было «странным и жутким», поэтому она заблокировала мужчину. После этого Китинг начал отправлять Сапер видео, в которых обещал «устроить с ней 50 оттенков серого», угрожал ее изнасиловать, связать и поместить в чемодан.

За полгода Сапер получила около 30 роликов с угрозами и домогательствами. В январе 2023 года мужчина бросил свою работу и прилетел на Бали, где жила женщина. Она обратилась в полицию США, Великобритании и Индонезии.

Когда Китинг в марте вернулся в Великобританию, его арестовали, в его чемодане нашли веревку, но Сапер узнала об находке только спустя два года на суде. Вскоре мужчину отпустили под залог, изъяв у него паспорт и цифровые устройства. Но на этом он не прекратил преследовать блогершу и продолжал писать ей угрозы.

Снова Китинга задержали лишь в ноябре прошлого года, когда он опубликовал у себя в инстаграме пост с билетом на Бали и подписью «Раунд 2». После этого ему предъявили обвинение в преследовании.

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Сапер считает, что «это должно было быть самым простым случаем». «Все это было записано. Он отправлял сообщения со своей личной электронной почты. Он записал свое лицо и отправил видео, в которых говорилось: «Я собираюсь похитить тебя и изнасиловать тебя», — пояснила блогерша.

В полиции Хэмпшира и острова Уайт сообщили The Times, что оглашение приговора Китингу назначено на 25 июля.