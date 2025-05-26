Россиянки рассказали о нежелании заводить отношения со знаменитостью

В ходе опроса, проведенного дейтинг-платформой Mamba, 34% респонденток заявили, что они не хотели бы начинать отношения со знаменитым человеком. Об этом сообщает «Афиша Daily».

Как пишет издание, еще 30% девушек напротив не отказались бы от отношений со знаменитостью. При этом для 13% опрошенных отношения со звездой остаются поводом для мечтаний, однако в реальности они не стали бы заводить такие отношения. 22% девушек ответили, что они предпочли бы строить отношения с простыми людьми.

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Опрос также показал, что четверть респондентов считают самым привлекательным среди знаменитостей актера и телеведущего Дмитрия Нагиева. За ним в рейтинге следуют рэпер Баста (16%), певец, стример и телеведущий Егор Крид (16%) и актер Милош Бикович (13%). Также в топ привлекательных звезд попали актеры и музыканты Данила Козловский, Сергей Лазарев, Юра Борисов, Тимати, Иван Янковский, Дима Билан, Александр Петров и Никита Ефремов.

«Афиша Daily» отмечает, что чаще респонденты говорили о привлекательности музыкантов и спортсменов и реже упоминали инфлюенсеров, блогеров и моделей.

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Ранее, в ходе другого опроса платформы Mamba, выяснилось, что представители поколения Z в России не успевают строить отношения из-за загруженного рабочего и учебного графиков. Зумеры рассказали об эмоциональном истощении и постоянной усталости от работы. Половина опрошенных тогда заявили, что они находятся на грани выгорания. Респонденты также пожаловались на нехватку времени на переписки с партнерами, при этом большинство из них отметили, что они были бы готовы отказаться от быстрого карьерного роста ради отношений.