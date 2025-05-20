Россияне-зумеры не успевают строить отношения из-за работы

Дейтинг-платформа Mamba провела исследование, которое показало, что половина девушек и чуть более трети парней в России не успевают строить романтические отношения из-за рабочего графика или учебы. Об этом сообщает «Афиша Daily».
Как пишет издание, представители поколения Z рассказали об эмоциональном истощении из-за работы. Так, на постоянную усталость пожаловались 60% девушек и 41% парней. Кроме того, почти половина отметили, что они находятся на грани выгорания.
55% мужчин заявили, что из-за физической и эмоциональной усталости от работы и учебы для них легче запустить новый стартап, нежели начать новые отношения. 51% девушек, в свою очередь, рассказали, что им не хватает времени на свидания.
Также зумеры добавили, что у них не остается времени и сил на переписки с партнерами. Это происходит из-за необходимости отвечать на большое количество сообщений в рабочих чатах и электронных писем. Каждый пятый респондент отметил, что не может найти время на совместный отдых, в том числе на поездки в выходные.
При этом 71% девушек и 58% парней считают, что они готовы отказаться от карьерных амбиций, если им удастся начать отношения. В то же время для пятой части респондентов карьера и профессиональный рост останутся в приоритете.
Ранее стало известно о новом тренде в соцсетях среди зумеров в Китае. Там представители поколения Z начали выкладывать в видео о том, как они сознательно отказываются от работы и проводят весь день в кровати. Эксперты называли это «тихим протестом» против выгорания на работе, а сами зумеры — «крысиной» жизнью из-за схожести с ритмом жизни крыс.