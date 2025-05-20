Россияне-зумеры не успевают строить отношения из-за работы

Дейтинг-платформа Mamba провела исследование, которое показало, что половина девушек и чуть более трети парней в России не успевают строить романтические отношения из-за рабочего графика или учебы. Об этом сообщает «Афиша Daily».

Как пишет издание, представители поколения Z рассказали об эмоциональном истощении из-за работы. Так, на постоянную усталость пожаловались 60% девушек и 41% парней. Кроме того, почти половина отметили, что они находятся на грани выгорания.

Кирилл, Ева тебе не простит Камера видеонаблюдения зафиксировала, как мужчина зарезал жену, умолявшую его остановиться. Он может избежать тюрьмы Общество 7 минут чтения

55% мужчин заявили, что из-за физической и эмоциональной усталости от работы и учебы для них легче запустить новый стартап, нежели начать новые отношения. 51% девушек, в свою очередь, рассказали, что им не хватает времени на свидания.

Также зумеры добавили, что у них не остается времени и сил на переписки с партнерами. Это происходит из-за необходимости отвечать на большое количество сообщений в рабочих чатах и электронных писем. Каждый пятый респондент отметил, что не может найти время на совместный отдых, в том числе на поездки в выходные.

Я пыталась себя убить Меня нашли в ванной без сознания и едва откачали. Сейчас я наконец нашла смысл жизни Общество 9 минут чтения

При этом 71% девушек и 58% парней считают, что они готовы отказаться от карьерных амбиций, если им удастся начать отношения. В то же время для пятой части респондентов карьера и профессиональный рост останутся в приоритете.

Ранее стало известно о новом тренде в соцсетях среди зумеров в Китае. Там представители поколения Z начали выкладывать в видео о том, как они сознательно отказываются от работы и проводят весь день в кровати. Эксперты называли это «тихим протестом» против выгорания на работе, а сами зумеры — «крысиной» жизнью из-за схожести с ритмом жизни крыс.