EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Студенты пожаловались на использующих ChatGPT преподавателей

2 минуты чтения 21:33

Студенты американских вузов жалуются на использующих ChatGPT преподавателей и требуют от университетов вернуть им часть платы за обучение, сообщает The New York Times.

Журналисты отмечают, что чат-боты нужны педагогам для проверки работ, написания отзывов и учебных материалов. При этом в правилах программ обучения может быть прописан запрет на «академически нечестную деятельность», в которую входит использование ChatGPT и других ИИ-инструментов.

Последний осколок СССР на севере НАТО
Последний осколок СССР на севере НАТО
Здесь мирно живут русские и украинцы, платят картами «МИР» и до сих пор стоит Ленин
Общество13 минут чтения

Журналисты со ссылкой на данные проведенного в США опроса преподавателей отмечают, что в 2024 году 18% из них называли себя частыми пользователями инструментов генеративного ИИ. Повторное исследование, проведенное в этом году, показало, что эта доля почти удвоилась.

Помимо этической стороны использования ИИ в образовании студенты также прибегают к аргументу о финансах. Многие из них считают, что они платят университетам, чтобы их обучали люди, а не алгоритм, с которым они могли бы работать бесплатно. Преподаватели же рассказали журналистам, что ИИ им приходится использовать из-за большой рабочей нагрузки — так они надеются экономить свое время, сохраняя качество предоставляемых образовательных услуг.

Тысячи людей едут в Японию ради обычной телефонной будки
Тысячи людей едут в Японию ради обычной телефонной будки
В ней они говорят с умершими. Теперь по всему миру устанавливают такие же
Мир6 минут чтения

The New York Times отмечает, что среди преподавательского сообщества не сложилось единого мнения о допустимости использования чат-ботов и других ИИ-технологий. Некоторые из них отметили, что считают допустимым их внедрение в образовательный процесс только при сохранении прозрачности в отношении со студентами и ограничении сфер применения. Создавать конспекты и слайды для презентаций большинство считает нормальной практикой.

«Ценность, которую мы добавляем как преподаватели, это обратная связь, которую мы можем дать студентам. Это человеческие связи, которые мы устанавливаем со студентами как с людьми» — отметил профессор университета Огайо Пол Шовлин, являющийся сторонником ограниченного внедрения ИИ в преподавательские практики.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехала в Лондон по визе таланта
Общество
Я переехала в Лондон по визе таланта
Я снимаю видеопортреты. Но мне тут не нравится, и я хочу уехать
00:01 15 мая
«Признайся, что ты форшмак»
Общество
«Признайся, что ты форшмак»
В российском селе один за другим покончили с собой два школьника. Все произошло после страшного видео, выложенного в соцсети
00:01
Мой сын умер через три месяца после рождения
Общество
Мой сын умер через три месяца после рождения
Он внезапно перестал дышать спустя час после родов. Мы ничего не могли сделать
00:01 13 мая
Тайные знаки верховного куколда
Политика
Тайные знаки верховного куколда
Владимир Путин говорит, что готов к переговорам, но не все в партии войны поддерживают эту инициативу
20:39 12 мая
Мое детство было адом
Общество
Мое детство было адом
Мать была абьюзивной, отчим целился в меня из пневматики, а в 17 лет я попала в детдом и психбольницу. Но я выжила и учусь быть счастливой
00:01 12 мая
Мертвая невеста
Криминал
Мертвая невеста
Мужчину приговорили к смертной казни по делу об убийстве и изнасиловании 19-летней девушки, но оказалось, что в деле не все так однозначно
17:00 11 мая
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования