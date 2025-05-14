Студенты пожаловались на использующих ChatGPT преподавателей

Студенты американских вузов жалуются на использующих ChatGPT преподавателей и требуют от университетов вернуть им часть платы за обучение, сообщает The New York Times.

Журналисты отмечают, что чат-боты нужны педагогам для проверки работ, написания отзывов и учебных материалов. При этом в правилах программ обучения может быть прописан запрет на «академически нечестную деятельность», в которую входит использование ChatGPT и других ИИ-инструментов.

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Журналисты со ссылкой на данные проведенного в США опроса преподавателей отмечают, что в 2024 году 18% из них называли себя частыми пользователями инструментов генеративного ИИ. Повторное исследование, проведенное в этом году, показало, что эта доля почти удвоилась.

Помимо этической стороны использования ИИ в образовании студенты также прибегают к аргументу о финансах. Многие из них считают, что они платят университетам, чтобы их обучали люди, а не алгоритм, с которым они могли бы работать бесплатно. Преподаватели же рассказали журналистам, что ИИ им приходится использовать из-за большой рабочей нагрузки — так они надеются экономить свое время, сохраняя качество предоставляемых образовательных услуг.

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The New York Times отмечает, что среди преподавательского сообщества не сложилось единого мнения о допустимости использования чат-ботов и других ИИ-технологий. Некоторые из них отметили, что считают допустимым их внедрение в образовательный процесс только при сохранении прозрачности в отношении со студентами и ограничении сфер применения. Создавать конспекты и слайды для презентаций большинство считает нормальной практикой.

«Ценность, которую мы добавляем как преподаватели, это обратная связь, которую мы можем дать студентам. Это человеческие связи, которые мы устанавливаем со студентами как с людьми» — отметил профессор университета Огайо Пол Шовлин, являющийся сторонником ограниченного внедрения ИИ в преподавательские практики.