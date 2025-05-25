Минобороны обвинило Украину в атаке на вертолет Путина

Командир дивизии ПВО, в чьей сфере ответственности находится Курская область, обвинил власти Украины в организации атаки на вертолет Путина во время его пролета по территории региона. Видео с интервью военнослужащего опубликовал телеканал «Россия-1».

Юрий Дашкин заявил, что интенсивность атак украинских беспилотных летательных аппаратов «значительно возросла» во время нахождения вертолета Путина в воздухе. Дашкин назвал атаку «беспрецедентной».

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Путин находился в Курской области 20 мая. Ранее журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников сообщал, что политик передвигался по региону на автомобиле. Медиа «Агентство» отмечает, что озвученная Дашкиным статистика о количестве сбитых над регионов дронов не совпадает с предыдущими официальными отчетами Минобороны.

Военнослужащий заявил, что с 20 по 22 мая над Курской областью сбили 1177 беспилотников. Минобороны же писало, что с 20:00 20 мая до 08:00 22 мая российские войска сбили 121 беспилотник. За этот же промежуток времени, по официальным данным, число сбитых беспилотников над Орловской областью составило 135 единиц.

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«Агентство» отмечает, что журналист «России-1» во время интервью с Дашкиным сделал особый акцент на вопросе о том, можно ли считать визит Путина в Курскую область нахождением в зоне боевых действий. При этом, как отмечают журналисты, посещенный Путиным в ходе визита город Курчатов расположен в 60 километрах от границы с Украиной.

Ранее СМИ сообщали об уверенности Путина в том, что российские войска смогут полностью захватить украинские регионы, которые Россия считает своей территорией. Это, по данным журналистов, является причиной, по которой политик отказывается от прекращения огня, предлагаемого Украиной и ее союзниками.