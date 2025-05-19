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Политика

СМИ сообщили об уверенности Путина в захвате аннексированных регионов Украины к концу года

2 минуты чтения 10:27

Владимир Путин уверен в том, что к концу года российская армия сможет полностью оккупировать украинские регионы, объявленные Россией своими. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на анонимный источник.

По его словам, уверенность в скором захвате всей территории Луганской, Донецкой и Херсонской областей Украины, а также сохраняющийся полный контроль над Крымом, позволяют Путину считать, что он находится в сильной позиции перед телефонным разговором с президентом США Дональдом Трампом, который запланирован на 19 мая.

В этой связи собеседник издания предположил, что Путин вряд ли согласится на прекращение огня, на котором настаивает Киев и его западные союзники. 

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Опрошенные агентством эксперты полагают, что несмотря на попытки давления со стороны Запада у России нет поводов прекращать войну, пока ее войска медленно продвигаются вперед на фронте. «К сожалению, на данном этапе войны у России нет серьезных стимулов согласиться на прекращение огня», — заявил на конференции в Таллине старший научный сотрудник Фонда Карнеги Майкл Кофман.

Как сообщали СМИ, в ходе переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле 16 мая представители Москвы потребовали от Киева немедленного признания российскими четырех аннексированных украинских регионов в их административных границах. В противном случае члены российской делегации пообещали захватить еще несколько. В свою очередь, глава российский переговорщиков на этой встрече помощник Владимира Путина Владимир Мединский заявил, что Россия «готова сражаться вечно».

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