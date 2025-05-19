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Политика

Путин назвал разговор с Трампом «откровенным и весьма полезным»

2 минуты чтения 19:52 | Обновлено: 22:11

Владимир Путин заявил журналистам, что телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом продлился более двух часов и был «откровенным, весьма полезным и содержательным», сообщает Кремль. Путин поблагодарил Трампа за поддержку возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной. Также в ходе разговора Трамп высказал свою позицию по поводу прекращения огня, рассказал Путин.

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Путин заявил, что Москва готова работать с Киевом над меморандумом о будущем мирном договоре. В меморандум войдут вопросы прекращения огня «на определенное время», сроки заключения мирного соглашения и принципы, на которых должно действовать мирное урегулирование. Он добавил, что детали переговоров с Трампом в будущем разъяснят пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и помощник Путина Юрий Ушаков.

По словам Путина, он сообщил Трампу, что «выступает за мирное урегулирование украинского кризиса», но необходимо «определить наиболее эффективные пути движения к миру».

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«Беседа была очень конструктивной, и я ее оцениваю высоко. Вопрос, конечно, в том, чтобы российская и украинская сторона проявили максимум стремления к миру и нашли бы те компромиссы, которые бы устроили все стороны», — сказал Путин. Сразу же после этого он добавил, что самое главное для российских властей — «устранить первопричины этого кризиса».

Накануне телефонного разговора Путина и Трампа вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что он видим «небольшой тупик» в переговорном процессе и сказал, что не понимает, как Путин сможет выйти из войны. Он анонсировал, что Трамп спросит у Путина, всерьез ли он относится к попыткам достичь перемирия в Украине.

Позднее свое заявление о разговоре опубликовал и Трамп. По его словам, беседа с Путиным была «превосходной». Он дважды повторил, что Россия и Украина «немедленно» начнут переговоры о прекращении огня и об окончании войны. По его словам, две страны должны обсудить условия мирного договора между собой, потому что «они знают детали переговоров, о которых никто другой не знает».

«Россия хочет вести крупномасштабную ТОРГОВЛЮ с Соединенными Штатами, когда закончится эта катастрофическая «кровавая баня», и я с этим согласен. У России есть огромные возможности для создания огромного количества рабочих мест и богатства. Ее потенциал НЕОГРАНИЧЕН. Точно так же и Украина может стать большим бенефициаром торговли в процессе восстановления своей страны», — написал Трамп на своей странице в Truth Social.

Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп во время двухчасового телефонного разговора обсудили обмен заключенными в формате 9/9. По словам Ушакова, Путин и Трамп не говорили о дедлайне прекращения огня. Дату личной встречи они также не обсуждали, но дали задания по ее подготовке своим администрациям.

Ушаков добавил, что собеседники обращались друг к другу по имени, долго не хотели заканчивать разговор и класть трубку. По его словам, Трамп сказал: «Владимир, ты можешь в любой момент поднять трубку. Я с удовольствием отвечу, с удовольствием с тобой поговорю».

Обновлено в 20:49. Добавлено заявление Дональда Трампа.

Обновлено в 22:11. Добавлен комментарий Юрия Ушакова.

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