СМИ: проблемы в российской экономике могут заставить Путина договариваться о мире

Проблемы в российской экономике могут заставить Владимира Путина договариваться о мире, стремления к которому он не продемонстрировал до сих пор. Об этом пишет CNBC, ссылаясь на опрошенных экспертов и аналитиков.

По их словам, велика вероятность того, что летом состоится новое российское наступление в Украине, цель которого — продвинуться в южных и восточных частях Украины, частично оккупированных Россией. В случае успеха это даст преимущество Москве в ходе будущих переговоров.

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«Россия будет стремиться активизировать наступательные операции, чтобы оказать давление в ходе переговоров, но давление не может поддерживаться бесконечно», — заявил старший научный сотрудник по сухопутным войнам Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне Джек Уотлинг.

Он утверждает, что запасы советской военной техники, которые Москва использует в войне против Украины, в частности, танков, боевых машин пехоты и артиллерийских установок, будут исчерпаны уже в текущем году. После этого способность России восполнить потери будет полностью зависеть от того, что она сможет произвести с нуля.

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При этом переориентированная на войну российская экономика испытывает все большие проблемы, в том числе из-за международных санкций. 20 мая о введении очередного пакета ограничений, в частности, против «теневого флота», который Россия использует для торговли нефтью в обход санкций, заявили власти ЕС и Великобритании.

«Резкое замедление роста валового внутреннего продукта России с 4,5% в годовом исчислении в четвертом квартале до 1,4% в первом квартале согласуется с резким падением производства и говорит о том, что экономика может оказаться на пути к гораздо более жесткой посадке, чем мы ожидали», — заявил старший экономист по развивающимся рынкам в Capital Economics Лиам Пич, добавив, что аналитики ждали замедления российской экономики, но такое резкое падение темпов роста стало для них сюрпризом.

О замедлении российской экономики говорят и официальные данные Москвы. Так, согласно прогнозу Минэкономразвития, экономический рост замедлится с 4,3% в 2024 году до 2,5% в текущем году. Кроме того, в начале мая министерство финансов России изменило параметры федерального бюджета на 2025 год. В новом варианте документа предполагаемый дефицит вырос более чем в три раза с 0,5% ВВП до 1,7% ВВП или с 1,17 триллиона до 3,79 триллиона рублей.