СМИ рассказали о насильниках в рядах КГБ и ФСБ и связи Милонова с ними

Издание «Проект» опубликовало расследование, посвященное двум агентам ленинградского КГБ, которые в советские годы занимались слежкой за диссидентами, а после распада СССР продолжили работу в спецслужбах. При этом они остались верны своим прежним методам работы — провокациям, сексуализированному насилию и шантажу.

Первый из них — Владимир Гущин, который в 1980—1990-х годах под управлением КГБ реализовывал программы по перевоспитанию неформальной молодежи. Об этой деятельности сам Гущин рассказал в написанных им методических пособиях для спецслужб — «Дети улиц (Асоциальные молодежные формирования)», которые были опубликованы в Санкт-Петербурге в 2000 и 2001 годах.

Как пишет «Проект», работая на КГБ в советское время, Гущин также занимался слежкой за диссидентами. Свидетельства его внедрения в диссидентскую среду сохранились в архивах литовского КГБ. В документах упоминается агент с кодовым именем «Шура», чья биография соответствует биографии Гущина.

С начала 1990-х годов️ и до конца 2010-х годов Гущин был сотрудником работавшего с трудными подростками центра «Контакт» при Комитете по делам молодежи мэрии Санкт-Петербурга. При этом, как следует из документов центра, информацию, собранную в ходе работы, Гущин передавал ФСБ и органам по борьбе с экстремизмом. Как пишет «Проект», ссылаясь на бывших коллег Гущина, в своей работе с подростками он использовал пытки.

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Второй герой расследования — Владислав Терехин, с которым Гущин был знаком еще со времен СССР, и которого многие раньше называли Хазаном, а теперь он известен под прозвищем Влад Лектор. В 1980-1990 годы он также работал на КГБ и занимался провокациями в отношении диссидентов. По данным издания, одну из них Терехин и Гущин осуществили вместе. В самом начале 1990-х годов они заманили журналиста одного из ленинградских изданий в квартиру. Там они напоили его и, пока он находился в бессознательном состоянии, подвергли сексуализированному насилию.

В процессе Гущин и Терехин делали снимки, шантажируя которыми, позже заставили ленинградского журналиста дать обязательство о сотрудничестве с КГБ. Как отмечает «Проект», источники из окружения Гущина рассказали, что это не единственный случай вербовки им людей.

«Проект» также пишет, что избиения и изнасилования бутылкой были обычной практикой не только в машине «Социального патруля» центра «Контакт», но и прямо в помещении одного из подразделений мэрии Санкт-Петербурга.

«Меня из-за моего прошлого таскали одно время на допросы в милицию, и Гущин прямо там сидел и им говорил, что у меня спрашивать. Помню, у их центра были машины “Социальный патруль” и ребята, которые туда попадали, подвергались избиениям. Это делал Гущин со своей группой», — рассказал изданию бывший скинхед Андрей (имя изменено).

Экс-сотрудник центра «Контакт» добавил, что в автобусах «Социального патруля» задержанных «сажали на бутылку в прямом смысле».

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Терехин принуждал к сексу задержанных безбилетников и вместе с Гущиным следил за демократами начиная с 80 годов, говорится в расследовании «Проекта». Они вдвоем, как утверждается, опаивали людей и шантажировали их в интересах КГБ, а затем следили за подростками для ФСБ.

В феврале 1997 года газета «Коммерсантъ» писала, что депутату Законодательного собрания Петербурга Алексею Левашову и его помощнику Владиславу Терехину предъявили обвинения в похищении 16-летнего подростка, принуждении его к даче ложных показаний, а также насильственных действиях сексуализированного характера.

В январе 2001 года суд признал Левашова виновным в пособничестве в похищении несовершеннолетнего и приговорил к трем годам лишения свободы, но тогда от отбытия наказания депутата освободили по амнистии.

Речь идет о похищении подростка в ноябре 1996 года из трудового лагеря «Орленок». «Коммерсант» писал, что Терехин на служебной машине Левашова привез юношу в квартиру депутата, где они «устроили оргию, а Терехин пытался приставать к подростку». Во время следствия в приставаниях также обвиняли и Левашова — но до суда это не дошло.

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️После распада СССР Терехин продолжил работать на спецслужбы и занялся сбором информации об оппозиции уже для ФСБ. Так, в 2010-2020 годах он постоянно посещал митинги и пикеты, где фотографировал участников. Некоторые из петербургских активистов рассказали «Проекту», что Терехин приглашал их выпить, пытался напоить до бессознательного состояния, а затем угрожал.

Кроме того, трое оппозиционеров рассказали изданию, что часто после появления на акциях протеста Терехина туда приезжали силовики или депутат Госдумы Виталий Милонов, который отрицает свою связь с Терехиным, несмотря на множество совместных фотографий. Например, оба они появляются в фильме журналиста Реджи Йейтса Extreme Russia: Gay & Under Attack, в котором рассказывается о непростой жизни ЛГБТ-персон в путинской России.

«Проект» добавляет, что Милонов играл важнейшую роль в преследовании геев. Издание также подчеркивает, что Терехин на многих фотографиях Терехин запечатлен в окружении очень молодых юношей, вероятно, некоторые из них были несовершеннолетними. На некоторых снимках с ними также есть и Милонов.

«Он [Терехин] у Милонова тогда был главный организатор, ближайший комрад. Он его и снимал, и охранял, в Крестном ходу с ним ходил», — рассказал «Проекту» петербургский активист Дмитрий. При этом Терехин, как подчеркивает издание, был практически на каждом оппозиционном митинге и пикете последнего десятилетия.

Гущин до сих пор получает зарплату в центре «Контакт» при администрации Санкт-Петербурга, отмечает издание. Терехин работает агентом по привлечению студентов в петербургском вузе и по-прежнему окружен молодыми людьми.