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Общество

Женщины чаще мужчин путешествуют в одиночку

2 минуты чтения 15:16

Согласно последним подсчетам экспертов, 84% поездок по всему миру в одиночестве совершают женщины. Столетие назад такие поездки считались неприемлемыми, но сейчас женщины все чаще отправляются в путешествия без сопровождения мужчин, опираясь на информацию о безопасности стран, доступную в интернете. Об этом пишет The Economist.

За последнее десятилетие количество запросов в Google по вопросам об одиночном путешествии увеличилось более чем в два раза. Согласно данным Ассоциации британских туристических агентств, доля путешественников в Великобритании, отправляющихся в отпуск в одиночку, почти утроилась — с 6% в 2011 году до 17% в 2024 году.

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Эксперты объясняют такой рост новым трендом — люди все чаще хотят отправиться в путешествие, чтобы «найти себя». Крупнейшая сеть отелей Hilton называет этот тренд «me-mooning» — это игра слов, противопоставляющая более известный термин «honeymooning» (медовый месяц), который ассоциируется с путешествием пары после свадьбы. В данном случае, «me-mooning» означает путешествие в одиночку, чтобы провести время без компании партнера или друзей. 

По данным журнала, рассказывая о плюсах путешествий в одиночку, туристы отмечают возможность делать все, что им хочется и в любое время. Исследования подтверждают: осознанный выбор человека проводить время в одиночестве, в отличие от навязанного извне, может улучшить самочувствие и способствовать личностному росту.

Ли Томпсон из туристической компании Flash Pack отмечает, что изоляция во время пандемии сделала людей «более открытыми» к путешествиям с незнакомцами. Его компания, использующая лозунг «Приезжайте в одиночку, уезжайте друзьями», сейчас принимает в два раза больше заказов, чем до COVID-19.

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Путешествия в одиночку особенно популярны среди миллениалов и зумеров. По данным консалтинговой компании McKinsey, молодые люди тратят на поездки большую часть своего дохода, чем представители старших поколений. Кроме того, инфлюенсеры в TikTok популяризируют самостоятельные экскурсии, утверждая: «Хватит ждать, пока кто-то присоединится к вам».

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