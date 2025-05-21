Власти предсказали исчерпание российских запасов нефти

Глава Минприроды Александр Козлов заявил в ходе правительственного часа в Госдуме, что российских запасов нефти при нынешнем уровне добычи хватит на 26 лет. Такой прогноз он объяснил тем, что большая часть запасов трудноизвлекаемые. Рентабельными он назвал около 40%, сообщает РИА «Новости».
«Из 31 миллиарда тонн запасов рентабельных — 13 миллиардов тонн. При текущей добыче их хватит на 26 лет. Из этих запасов значительная часть — это трудноизвлекаемые запасы, на которые были вовремя даны налоговые льготы, что позволило сделать их добычу рентабельной», — заявил Козлов.
По его словам, помимо запасов нефти у России есть еще 95 миллиардов тонн ее ресурсов, однако их «надо еще подготовить за счет геологоразведки», добавил министр.
По данным РИА «Новости», в прошлом году объем добычи нефти с конденсатом составил 516,1 миллиона тонн. Минэкономразвития прогнозирует, что в этом году эта цифра незначительно снизится — до 516 миллионов тонн, а в последующие годы будет наоборот расти. Так, в 2028 году планируется добыть 540 миллионов тонн нефти.
Агентство отмечает, что, по мнению главы «Газпром нефти» Александра Дюкова, уже к 2030 году большая часть объема добываемой нефти в России будет приходиться на трудноизвлекаемые запасы.
При этом в апреле российский премьер-министр Михаил Мишустин представил Энергетическую стратегию, из которой следовало, что запасов российской нефти хватит на 65 лет. Эксперты также утверждали, что запасов газа в стране хватит еще на одно столетие, а запасов угля — на 500 лет.