Нефть в России может закончиться к концу века

При сегодняшних темпах добычи нефти ее запасов хватит примерно на 65 лет, следует из Энергетической стратегии России, которую сегодня представил премьер-министр Михаил Мишустин. По оценке экспертов, Россия обеспечена запасами природного газа на 100 лет вперед, а запасами угля — на 500 лет.

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В документе кабмин перечислил пять возможных сценариев развития топливно-энергетического комплекса: стресс-сценарий, инерционный, целевой, технического потенциала и сценарий ускоренного энергетического перехода. Издание «Агентство» отметило, что четыре из пяти сценариев предусматривают, что Россия к 2030 году восстановит уровень экспорта газа, который был в 2021 году — до начала полномасштабного вторжения в Украину.

По данным Reuters, европейские компании начали задумываться о возвращении к импорту газа из России. После начала войны в Украине Европа сократила поставки российского газа, восполняя дефицит импортом из США. Однако после прихода к власти в США Дональда Трампа европейские страны опасаются, что зависимость от американского газа делает их более уязвимыми.

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Глава французской нефтяной компании TotalEnergies Патрик Пуянне считает, что Европа «никогда» не вернется к довоенному уровню импорта газа из России в 150 миллиардов кубометров, при этом он считает возможным рост поставок до 70 миллиардов кубометров. Похожую оценку привел Дидье Олло, исполнительный вице-президент французской компании Engie.

Reuters отмечает, что Евросоюз решил полностью отказаться от российских энергоносителей к 2027 году, но переговоры с другим возможным поставщиком — Катаром — зашли в тупик, а объемов энергии из возобновляемых источников пока недостаточно.