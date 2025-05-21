Россиянам рассказали о риске попадания в черный список 25 авиакомпаний

Пассажиры, которые злостно нарушают правила на борту авиакомпании Turkish Airlines, могут попасть в черный список сразу 25 авиаперевозчиков, входящих в объединение Star Alliance. Об этом РИА «Новости» рассказал основатель юридической фирмы, адвокат Джандаш Гюрол.
«Предположим, что пассажир рейса Стамбул — Москва сразу после посадки самолета снял ремень безопасности и пытается пройти в переднюю часть салона со своего 32-го ряда. Экипаж просит так не делать, но пассажир не повинуется. В этом случае КВС может сообщить диспетчерской вышке о неуправляемом пассажире», — пояснил Гюрол, добавив, что вопрос санкций в данном случае будут решать российские власти, но турецкая авиакомпания будет считать такого пассажира «проблемным».
По словам эксперта, Turkish Airlines может внести такого пассажира в черный список всех компаний альянса, в который она входит. «Это будет колоссальная проблема для пассажира», — подчеркнул Гюрол.
Ранее власти Турции объявили о новых правилах для авиапассажиров. Со 2 мая пассажирам турецких авиакомпаний, которые встают с мест до полной остановки самолета и игнорируют предупреждения бортпроводников, грозят штрафы и другие санкции.
«Каждый случай будет трактоваться по-своему. Каждого, кто снял ремень раньше времени, конечно, не накажут. Экипаж и раньше предупреждал пассажиров о необходимости дождаться окончательной парковки самолета, прежде чем встать с места, но это были крайне вежливые обращения, иначе пришлось бы составить 10-12 протоколов за один рейс», — сказал Гюрол.
Юрист также напомнил, что, согласно Уголовному кодексу Турции суды страны могут принимать решения относительно преступлений, совершенных на борту самолетов с турецким флагом в том числе и в отношении иностранцев.